Изменены сроки проведения централизованного тестирования. Когда состоится ЦТ?

Минобразования приняло решение перенести даты проведения централизованного тестирования во время вступительной кампании 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает БелТА.

В частности, абитуриентам, которые уже прошли регистрацию и получили пропуски, нет необходимости их менять. Нужно только уточнить дату проведения тестирования по конкретным предметам и вовремя прибыть на ЦТ.

В Министерстве образования уточнили, что тестирование для будущих студентов начнется 25 июня и завершится 16 июля. Первым пойдут сдавать белорусский язык, затем 26 и 27 июня состоится ЦТ по русскому, обществоведение проведут 29-го, а тестирование по математике назначили на 1 и 2 июля, биология – 4 юля.

ЦТ по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) можно будет сдать 6 июля. Экзамен по химии пройдет 8 июля, по физике – 10 июля, абитуриенты смогут сдать историю Беларуси 12 июля, географию – 14 июля, а тест по всемирной истории (новейшее время) состоится 16 июля.

Тестирование в Беларуси пройдет по всем требованием, которые выдвинул Минздрав.