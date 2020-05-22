Цепкало назвал справедливым требование Путина создавать наднациональные органы в рамках Союзного государства

Экс-директор Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало, который претендует на пост президента Беларуси, назвал справедливым требование российской стороны создавать политические наднациональные органы в рамках выполнения договора о Союзном государстве. Он также сделал ряд заявлений, которые автоматически исключили его из списка реальных претендентов на пост президента. Ранее известный, как сторонних имплементации в Беларусь западных стандартов и технологий, неожиданно заговорил о том, что мы должны вернуть России некие долги за газ и продать российским олигархам крупные белорусские предприятия.

«Что касается договора о создании Союзного государства Беларуси и России, тема непростая. И непростая потому, что Беларусь на протяжении 20 лет требовала от России выполнения только экономического блока (договора — ИФ)», — сказал Цепкало на пресс-конференции в четверг в Минске.

По его словам, «Россия исправно выполняла свои обязательства и давала нам дешевые цены на нефть и на газ«.

«Мы вместе с Россией при этом естественно не выполняли блок, который касался политической части этого договора. Тогда Россия сказала так: или давайте будем нефть и газ (поставлять — Ред) все равно дешевле, чем на границе с Польшей, но это не будет внутрироссийская цена, либо давайте тогда выполнять и политическую часть договора о создании Союзного государства. Мне кажется что такая постановка вопроса вполне справедлива», — цитирует слова Цепкало «Интерфакс».

«Мое абсолютное убеждение в том, что мы должны соблюдать все договоры, которые были подписаны Республикой Беларусь», — добавил он

При этом, экс-глава ПВТ заявил, что энергоемкие белорусские предприятия можно продать Российской Федерации.

«Мы должны научиться жить по средствам, менять структуру нашего производства, возможно, даже пойти на приватизацию наиболее энергоемких предприятий российскому капиталу. Если их сырье, наверное, естественно какие-то активы приватизировать», — заявил он.

Как сообщалось, в конце 2018 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил реанимировать договор о создании Союзного государства от 1999 года. Его предложение стало реакцией на просьбу Минска обеспечить компенсацию издержек белорусской экономики из-за реализации в РФ налогового маневра в нефтяной сфере, который приводит к удорожанию импорта нефти и снижению доходов белорусского бюджета от экспорта нефтепродуктов.

Минск и Москва создали двустороннюю рабочую группу, а в сентябре 2019 года премьер-министры двух стран парафировали пакет из 31 «дорожной карты» по углубленной интеграции. Не исключалось его подписание президентами двух стран к 20-летию Договора о создании Союзного государства.

Между тем, в конце декабря 2019 года Минск столкнулся с жесткой позицией Москвы по условиям поставки углеводородов. С начала 2020 года отсутствуют регулярные поставки нефти из России в Беларусь, газовый контракт был продлен на весь 2020 год на прошлогодних условиях только в феврале после продолжительных переговоров. На этом фоне руководство Беларуси неоднократно заявляло об угрозе суверенитету со стороны РФ под видом интеграции.

В Минске также ранее неоднократно подчеркивали, что программа интеграции предполагает только углубление сотрудничества в экономической сфере, без создания политических наднациональных органов и единой валюты.

Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.