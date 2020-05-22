Министр образования сообщил, как будут аттестовывать учащихся в 4-ой четверти

В Беларуси аттестуют в четвёртой четверти всех учеников, кого надо. Об этом министр образования Игорь Карпенко заявил в эфире программы «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ.

Министр считает, что большинство школьников учится: кто-то занимается самостоятельно, кто-то — по индивидуальным заданиям или онлайн.

«Я буквально на прошлой неделе был в Березинском районе, посещал ряд школ. Даже в сельской школе учитель объясняет тему по физике в режиме Skype-общения. Значит, находятся несколько учеников, которые также присутствуют на уроке, из дома слушают эти объяснения, отвечают на вопросы и так далее«, — прокомментировал Карпенко.

Он добавил, что аттестация проводится не во всех классах. В первых-вторых классах аттестации нет. В третьих-четвёртых классах аттестации нет по ряду предметов.

«У нас в старшей школе, в средней школе каждый учитель знает, ну, если Таня Иванова, допустим, всегда хорошо отвечала по физике, то что сейчас изменилось от того, приходит она занятия или она из дома выполняет какие-то работы и с учителем общается«, — заявил министр.

Ранее представители Минобразования признавали, что во время коронавируса в школы ходят лишь около 40% учеников.

Карпенко подчеркнул, что Минобразования дало учителям все четкие указания. А в какой форме аттестовать учащихся, решает каждая школа самостоятельно, пишет Еврорадио.

Ученикам, которые не приходят на занятия, говорит министр, в классном журнале ставят «Н», так как школа несёт ответственность за находящихся в ней учеников. Но рядом с этим «Н» в журнале или вместо него учитель может поставить отметку, если ученик ответил на какие-то вопросы.