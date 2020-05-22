﻿﻿ Тихановский: Если Лукашенко захватит власть на этих выборах, в Беларуси начнется партизанская война | vkurier.by

Тихановский: Если Лукашенко захватит власть на этих выборах, в Беларуси начнется партизанская война

Власть
Опубликовано

По мнению популярного блогера Сергея Тихановского, которого не допустили к выборам, волна арестов его сторонников прокатилась по всей стране, что говорит о том, что власть испугалась.

Как отметил он в интервью DW, боится и сам глава государства, и вся его «вертикаль».

«Лукашенко привык работать со старой оппозицией, а тут увидел, что новый аполитичный пласт людей выражает свое мнение, свой протест. И он не знает, что им можно дать, чтобы успокоить. Ведь люди просто хотят, чтобы он ушел», — заявил блогер.

Он утверждает, что люди говорят о готовности бороться до конца и стоять насмерть.

«Мне кажется, если Лукашенко все равно захватит власть на этих выборах, это приведет к партизанской войне в Беларуси. Боюсь предположить, что будет в стране», — сказал Тихановский.

Напомним, 20 мая блогера, который был осужден в общей сложности на 45 суток ареста, освободили из изолятора временного содержания в Гомеле.

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    Паша

    Конечно же захватит. Видимо оппозиционер плохо ознакомлен с ментальностью нынешнего лектората в Беларуси: Во-первых, многих устраивает система правления АГЛ. Во-вторых, большинству населения всё фиолетово и никто не станет надрываться и рисковать ради некой социальной справедливости… В третьих, этой социальной справедливости нигде нет в мире и оппозиция в Беларуси,-крайне далека от истинных чаяний и проблем народа.

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