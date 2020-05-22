Цепкало — про Лукашенко: он знал, сколько от свиноматки родится поросят

Один из потенциальных кандидатов в президенты, первый глава ПВТ и экс-посол Беларуси в США Валерий Цепкало 21 мая провел свою пресс-конференцию. Он поделился с журналистами своим видением развития страны, а также ответил на вопросы журналистов.

В частности, он рассказал о своем участии в выборах в команде Александра Лукашенко в 1994-м. Политик предложил не вспоминать, «кто там с кем был» раньше и «перевернуть ту часть истории». При этом он неожиданно высказался о своем бывшем соратнике:

«Он был близок моей бабушке, потому что знал, сколько от свиноматки должно родиться поросят. Он понимал, сколько кур должен покрывать петух», — заявил Цепкало на пресс-конференции.

По мнению Цепкало сейчас эти знания не столь актуальны. Теперь актуальны другие вопросы.