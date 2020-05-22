﻿﻿ Цепкало — про Лукашенко: он знал, сколько от свиноматки родится поросят | vkurier.by

Цепкало — про Лукашенко: он знал, сколько от свиноматки родится поросят

Валерий Цепкало
Власть
Опубликовано

Один из потенциальных кандидатов в президенты, первый глава ПВТ и экс-посол Беларуси в США Валерий Цепкало 21 мая провел свою пресс-конференцию. Он поделился с журналистами своим видением развития страны, а также ответил на вопросы журналистов.

В частности, он рассказал о своем участии в выборах в команде Александра Лукашенко в 1994-м. Политик предложил не вспоминать, «кто там с кем был» раньше и «перевернуть ту часть истории». При этом он неожиданно высказался о своем бывшем соратнике:

«Он был близок моей бабушке, потому что знал, сколько от свиноматки должно родиться поросят. Он понимал, сколько кур должен покрывать петух», — заявил Цепкало на пресс-конференции.

По мнению Цепкало сейчас эти знания не столь актуальны. Теперь актуальны другие вопросы.

«Не надо [главе государства] заниматься коровами», — заявил Валерий Цепкало.

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

Цепкало назвал справедливым требование Путина создавать наднациональные органы в рамках Союзного государства

Цепкало назвал справедливым требование Путина создавать наднациональные органы в рамках Союзного государства

Изменены сроки проведения централизованного тестирования. Когда состоится ЦТ?

Валерий Цепкало
Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Беларуси сформировали 153 территориальные избирательные комиссии — ЦИК
Центризбирком Републики Беларусь сформировал 153 территориальные
070
Валерий Цепкало
Цепкало назвал справедливым требование Путина создавать наднациональные органы в рамках Союзного государства
Экс-директор Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий
0116
Тихановский: Если Лукашенко захватит власть на этих выборах, в Беларуси начнется партизанская война
По мнению популярного блогера Сергея Тихановского
1133
Трудоспособные белорусы пожертвовали по 1 рублю на борьбу с коронавирусом
Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало
0180
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)