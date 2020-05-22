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В Витебске 12 человек стали донорами плазмы после COVID-19

Фото БелТА
Коронавирус
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В Витебске 12 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, сдали имунную плазму, передает БелТА.

Первый забор в Витебске был выполнен 21 апреля. Тогда донорами выступили три человека, четвертый не смог из-за наличия у него медицинских противопоказаний. В следующий раз выздоровевшие сдавали плазму 5 мая. Спустя 3 недели, 12 мая общее число доноров имунной плазмы в Витебске составляло всего 8 человек.

Одним из новых добровольных доноров стал витебчанин Александр Запьянцев. Он работает на предприятии «Витконпродукт» в Шумилино. У Александра уже есть опыт донорства, мужчине присвоено звание почетного донора.

«Когда сам побывал в этой ситуации, видел других больных, то ясно понимаю, насколько это важно — оказать посильную помощь людям в тяжелом положении. Помочь другим в нынешней тяжелой ситуации — это гражданский долг каждого», — убежден Александр.

В Витебске 12 человек стали донорами плазмы после COVID-19
Выздоровевший от COVID-19 Запьянцев Александр сдал плазму крови. Фото БелТА

По словам мужчины, в больницу он попал как контакт первого уровня. Об истории болезни говорит без излишних подробностей: «Взяли тест — он оказался положительным. Попал на карантин. В тяжелом состоянии находился почти месяц — 29 дней».

Теплые слова благодарности Александр адресует медикам, которые в непростой эпидситуации с учетом нагрузки и малоизученности коронавирусной инфекции борются за жизнь каждого пациента. «Работают на износ. Это на самом деле герои нашего времени», — подчеркивает собеседник.

В Витебске 12 человек стали донорами плазмы после COVID-19
Фото БелТА

В Витебской области только восемь пациентов, переболевших COVID-19, стали донорами плазмы

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