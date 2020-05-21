﻿﻿ Трудоспособные белорусы пожертвовали по 1 рублю на борьбу с коронавирусом | vkurier.by

Трудоспособные белорусы пожертвовали по 1 рублю на борьбу с коронавирусом

Опубликовано

Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало новые данные о поступлении средств на благотворительные счета.

По данным ведомства, с 25 марта по 20 мая поступило 5,71 млн рублей и более 171 тыс евро пожертвований. Таким образом, каждый трудоспособный житель Беларуси пожертвовал на борьбу с коронавирусом примерно 1 рубль.

Минздрав отчитался о расходвании благотворительных средств. Почти все деньги (4,68 млн рублей) направлены в «Белмедтехнику», из них около 1 млн на закупку экспресс-тестов. Более 364 тыс рублей поступило РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. Около 102 тыс рублей поступило РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, в том числе на закупку центрифуг. Национальное антидопинговое агентство получило 350 тыс рублей.

По данным Минздрава, в общей сложности с благотворительных счетов потрачено чуть менее 5,5 млн рублей.

 

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

Политика «за гранью». В ЦИК Беларуси обсудили политические убийства, депутата-педофила и виновника взрыва в метро

В ЦИК Беларуси обсудили политические убийства, депутата-педофила и виновника взрыва в метро

В Беларуси зарегистрированы 32 426 человек с COVID-19

ЦИК Беларуси зарегистрировал 15 инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты

В Витебском районе осталось только одно озеро, где можно купаться в этом сезоне

В Витебске злоумышленник ограбил уличного музыканта

Началось строительство нового жилого дома в Билево-3 в Витебске

Экс-мэру Браслава и его жене не дали закончить начатое. Суд вынес им приговоры

Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Владимир Караник
В Витебске онкодиспансер вернулся к обычной работе — Караник
В связи с наметившимися улучшениями в Витебске началось
0165
Всемирный банк
Всемирный банк даст Беларуси 100 млн евро. На что потратят деньги
Всемирный банк приняли решение выделить Беларуси кредит
0131
Как бороться со стресом и плохим настроением
Эффект от любого творческого созидательного процесса
0117
Министр здравоохранения подтвердил снижение заболеваемости в Минске и Витебске
Министр здравоохранения Владимир Караник подтвердил
0240
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)