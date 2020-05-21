Трудоспособные белорусы пожертвовали по 1 рублю на борьбу с коронавирусом

Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало новые данные о поступлении средств на благотворительные счета.

По данным ведомства, с 25 марта по 20 мая поступило 5,71 млн рублей и более 171 тыс евро пожертвований. Таким образом, каждый трудоспособный житель Беларуси пожертвовал на борьбу с коронавирусом примерно 1 рубль.

Минздрав отчитался о расходвании благотворительных средств. Почти все деньги (4,68 млн рублей) направлены в «Белмедтехнику», из них около 1 млн на закупку экспресс-тестов. Более 364 тыс рублей поступило РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. Около 102 тыс рублей поступило РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, в том числе на закупку центрифуг. Национальное антидопинговое агентство получило 350 тыс рублей.

По данным Минздрава, в общей сложности с благотворительных счетов потрачено чуть менее 5,5 млн рублей.