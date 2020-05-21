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В Витебске онкодиспансер вернулся к обычной работе — Караник

Владимир Караник
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В связи с наметившимися улучшениями в Витебске началось перепрофилирование тех лечебных учреждений, которые ранее были ориентированы на прием больных с пневмониями и СOVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Владимир Караник сегодня, передает БелТА.

«В Витебске онкодиспансер вернулся к обычной работе. Там уже выполнены первые 30 операций в понедельник, а сейчас он вышел на свою проектную мощность», — уточнил министр.

Комментируя эпидемиологическую ситуацию в стране и отдельных регионах, министр отметил некоторые положительные тенденции. «Мы оценили ситуацию в Витебске. Видим явное снижение заболеваемости пневмониями, уменьшение количества пациентов с коронавирусной инфекцией. Отрадно, что мы регистрируем снижением заболеваемости пневмониями и в Минске«, — сказал он.

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Владимир Караник коронавирус Витебск
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