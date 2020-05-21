Всемирный банк даст Беларуси 100 млн евро. На что потратят деньги

Всемирный банк приняли решение выделить Беларуси кредит 100 млн евро. Деньги выделяются для модернизации системы высшего образования в Беларуси. Об этом рассказали в представительстве Всемирного банка в Беларуси, передает БелТА.

«Витебский Курьер» сообщал, что Беларусь пытается привлечь 3 млрд долларов займов от международных финансовых институтов.

Ранее об этом сообщалось, Беларусь пытается срочно получить кредит 90 млн евро от Всемирного банка. В настоящий момент продолжаются переговоры и с другими финансовыми организациями и отдельнми государствами.

В рамках выделенного транша предполагается оснастить современным оборудованием учебно-лабораторные классы 18 учреждений высшего образования.

В некоторых вузах еще сделают капитальный ремонт и реконструкцию зданий.

Помимо этого, у белорусских университетов и колледжей появится возможность более активно участвовать в международных программах и инициативах.

Во время реализации проекта с 2020 по 2025 годы примерно для 300 тыс. студентов и преподавателей ежегодно будут создаваться более качественные условия обучения, — заявил руководитель представительства Всемирного банка в Беларуси Александр Кремер.

И добавил, что такой интеллектуальный капитал может трансформировать экономику страны в лучшую сторону.