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Всемирный банк даст Беларуси 100 млн евро. На что потратят деньги

Всемирный банк
деньги
Опубликовано

Всемирный банк приняли решение выделить Беларуси кредит 100 млн евро. Деньги выделяются для модернизации системы высшего образования в Беларуси. Об этом рассказали в представительстве Всемирного банка в Беларуси, передает БелТА.

«Витебский Курьер» сообщал, что Беларусь пытается привлечь 3 млрд долларов займов от международных финансовых институтов.

Ранее об этом сообщалось, Беларусь пытается срочно получить кредит 90 млн евро от Всемирного банка. В настоящий момент продолжаются переговоры и с другими финансовыми организациями и отдельнми государствами.

В рамках выделенного транша предполагается оснастить современным оборудованием учебно-лабораторные классы 18 учреждений высшего образования.

В некоторых вузах еще сделают капитальный ремонт и реконструкцию зданий.

Помимо этого, у белорусских университетов и колледжей появится возможность более активно участвовать в международных программах и инициативах.

Во время реализации проекта с 2020 по 2025 годы примерно для 300 тыс. студентов и преподавателей ежегодно будут создаваться более качественные условия обучения, — заявил руководитель представительства Всемирного банка в Беларуси Александр Кремер.

И добавил, что такой интеллектуальный капитал может трансформировать экономику страны в лучшую сторону.

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