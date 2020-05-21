Как бороться со стресом и плохим настроением

Эффект от любого творческого созидательного процесса признается психологами без оговорок. Труд в огороде или саду, ухаживание за растениями тоже полезны. В чем особенность данного занятия.

Простота и минимум затрат

Любительское садоводство — весьма бюджетное хобби. Сегодняшние магазины и торговые площадки предлагают немалый выбор семян, а также рассады. Заехали за продуктами для ужина, заодно порадовали новым ростком для домашней оранжереи: очень удобно, правда? А если масштабы увлечения цветами достигли больших размеров, чем просто рассада в горшках на подоконнике, то можно устроить загородную поездку в питомник с растениями. Правда здесь нужно быть осторожным, потому как существует риск влюбиться в это дело по уши, став профессиональным садовником или огородником. В любом случае, доступность такого хобби неоспорима.

Медитативный эффект

Психологи подтверждают, что работа с рассадой оказывает успокаивающее действие на нервную систему человека. Во-первых, это стимулирование моторики: только представьте, как приятно трогать прохладную рыхлую землю, пахнущую сыростью. Во-вторых, когда маленькие слабые отростки или саженцы становятся крепкими взрослыми растениями именно благодаря вашим добрым рукам и заботе — это работает наравне с хорошим сеансом медитации, потому что подключается радость от удачного процесса созидания.

Всегда есть чем похвастаться

Увидеть самому и показать друзьям, как цветет редкий кактус, или угостить кого-нибудь плодами настоящего ароматного лимона, который вырос в горшке на балконе — удивительная радость. К тому же, комнатные растения часто становятся гармоничным объектом интерьера, который удачно подчеркнет вашу индивидуальность и сделает жилье не похожим ни на какое другое. Нужно быть готовым к неуспеху, даже если вы неопытный цветовод или садовник, в сети множетво инструкций и дельных советов о том, как вырастить любое растение, в том числе цветок, или плод, а также советы, как сделать так, чтобы романтический ужин закончился завтраком и многое другое.