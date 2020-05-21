Модернизация автодорожного пункта пропуска «Урбаны» — «Силене» продолжается

Начатые в октябре 2019 года Витебской таможней на белорусско-латвийской границе работы в рамках крупного инфраструктурного проекта международной технической помощи «Модернизация пункта погранперехода Урбаны-Силене (Латвия-Беларусь)» активно продолжаются. Строительная готовность объекта на 01.05.2020 составляет 47,3%.

Ведутся работы по устройству монолитных стен ангара для установки инспекционно-досмотрового комплекса для досмотра транспортных средств. По зданию административно-диспетчерского корпуса персонала инспекционно-досмотрового комплекса выполнено устройство фундаментов и возведение стен.

Частично выполнены работы по устройству дорожных одежд и работы по заливке бетонных оснований дорожного покрытия.

Частично выполнены работы по устройству разделительного ограждения «въезд, выезд» и пешеходных дорожек, по которым укладывается бетон и плитка.

Проект реализуется в рамках Программы трансграничного сотрудничества Латвия – Литва – Беларусь Европейского инструмента соседства на 2014-2020 гг.

Реализация проекта осуществляется Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь, Витебской таможней и ГАО «Государственное недвижимое имущество» (Латвия).

Общий бюджет проекта составляет € 5,08 млн. (11,9 млн. белорусских рублей)

Проект финансируется за счет средств Европейского союза с софинансированием белорусской и латвийской сторон. Вклад Европейского союза в финансирование проекта составляет € 4,57 млн. (10,7 млн. белорусских рублей), в том числе для Республики Беларусь – € 3,5 млн (8,2 млн. белорусских рублей).

В настоящее время за средства Европейского союза для автодорожного пункта пропуска «Урбаны» закуплены технические средства таможенного контроля, а именно: рентгеновская установка досмотра товаров (багажа), арочный металлодетектор, видеоэндоскопы, текущий ремонт трубопровода, персональные видеорегистраторы и терминал централизованной перезаписи, хранения информации и зарядки, поисковые измерители-сигнализаторы.

Заключен договор на поставку стационарного инспекционно-досмотрового комплекса, которая планируется в начале июля 2020 года.