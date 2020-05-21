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Витебская таможня улучшает инфраструктуру на деньги Евросоюза

Витебск
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Запуск крупномасштабного инфраструктурного проекта международной технической помощи «Улучшение инфраструктуры пограничного перехода «Патерниеки» (Латвийская Республика) и «Григоровщина» (Республика Беларусь)» на белорусско-латвийской границе состоялся в конце августа 2019 года.

В настоящее время Витебской таможней на средства Европейского союза для автодорожного пункта пропуска «Григоровщина» закуплены и эксплуатируются технические средства таможенного контроля, а именно: металлодетектор, видеоэндоскопы,  персональные видеорегистраторы и терминал централизованной перезаписи, хранения информации и зарядки.

Витебская таможня улучшает инфраструктуру на деньги Евросоюза
Фото: Витебская таможня

До конца 2020 года Витебской таможней планируется выполнение строительно-монтажных работ по расширению участка дороги между АПП «Патерниеки» и «Григоровщина» путем увеличения количества полос движения в обоих направлениях.

Витебская таможня улучшает инфраструктуру на деньги Евросоюза

Данный проект реализуется в рамках Программы трансграничного сотрудничества Латвия – Литва – Беларусь Европейского инструмента соседства на 2014-2020 гг.

Реализация проекта осуществляется ГАО «Государственное недвижимое имущество» (Латвия), Краславским муниципальным советом (Латвия), Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь и Витебской таможней.

Общий бюджет проекта составляет € 3,93 млн. (9,2 млн. белорусских рублей).

Проект финансируется за счет средств Европейского союза с софинансированием белорусской и латвийской сторон. Вклад Европейского союза в финансирование проекта составляет € 3,53 млн. (8.2 млн. белорусских рублей), в том числе для Республики Беларусь – € 0,6 млн (1,4 млн. белорусских рублей).

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