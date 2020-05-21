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Министр здравоохранения подтвердил снижение заболеваемости в Минске и Витебске

Начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий и министр здравоохранения Владимир Караник. Фото: БелТА
Беларусь
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Министр здравоохранения Владимир Караник подтвердил снижение заболеваемости в Минске и Витебске. Об этом он сообщил после доклада президенту. Александр Лукашенко сегодня также заявил о снижении количества новых выяленных пневмоний в двух городах.

«Мы оценили ситуацию в Витебске. Видим явное снижение заболеваемости пневмониями, уменьшение количества пациентов с коронавирусной инфекцией. Отрадно, что мы регистрируем снижением заболеваемости пневмониями и в Минске», — цитирует министра БелТА.

Он также заявил, что в Витебске онкологический диспансер вернулся к работе по основному профилю. Уже были проведены первые 30 операций в понедельник.

Министр также анонсировал, что в ближайшее время Минский городской онкодиспансер вернется к оказанию помощи онкологическим больным. В него уже перестали госпитализировать больных с пневмониями COVID-19.

«В ближайшее время после заключительной санобработки он вернется к своим обычным функциональным обязанностям. На очереди и больница скорой медицинской помощи», — сказал он.

Что касается других регионов, то Владимир Караник назвал ситуацию в них стабильной. Он заявил, что нет перегрузки системы здравоохранения ни в одном месте. Она работает стабильно. Все пациенты получают адекватную помощь согласно медицинским протоколам.

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