Министр здравоохранения подтвердил снижение заболеваемости в Минске и Витебске

Министр здравоохранения Владимир Караник подтвердил снижение заболеваемости в Минске и Витебске. Об этом он сообщил после доклада президенту. Александр Лукашенко сегодня также заявил о снижении количества новых выяленных пневмоний в двух городах.

«Мы оценили ситуацию в Витебске. Видим явное снижение заболеваемости пневмониями, уменьшение количества пациентов с коронавирусной инфекцией. Отрадно, что мы регистрируем снижением заболеваемости пневмониями и в Минске», — цитирует министра БелТА.

Он также заявил, что в Витебске онкологический диспансер вернулся к работе по основному профилю. Уже были проведены первые 30 операций в понедельник.

Министр также анонсировал, что в ближайшее время Минский городской онкодиспансер вернется к оказанию помощи онкологическим больным. В него уже перестали госпитализировать больных с пневмониями COVID-19.

«В ближайшее время после заключительной санобработки он вернется к своим обычным функциональным обязанностям. На очереди и больница скорой медицинской помощи», — сказал он.

Что касается других регионов, то Владимир Караник назвал ситуацию в них стабильной. Он заявил, что нет перегрузки системы здравоохранения ни в одном месте. Она работает стабильно. Все пациенты получают адекватную помощь согласно медицинским протоколам.