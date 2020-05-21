В состав Витебского областного избиркома вошли представители 4 партий

В состав Витебской областной избирательной комиссии включены представители 4 политических партий и 7 общественных организаций, еще два члена комиссии делегированы гражданами. Правом на выдвижение представителей в облизбирком впервые не воспользовались трудовые коллективы. Первое организационное заседание облизбиркома состоится 21 мая.

Персональный состав областной территориальной комиссии определен 19 мая на совместном заседании облисполкома и президиума областного Совета депутатов с участием представителей партий, других общественных объединений, граждан, которые выдвинули своих представителей в состав комиссии.

Предваряя процедуру, председатель облисполкома Николай Шерстнёв подчеркнул, что выборы главы государства — это главное общественно-политическое событие для любой страны.

— Отдавая свой голос за того или иного кандидата, граждане Беларуси определяют путь развития страны, будущее свое и своих детей, отметил глава области.

Образование территориальных избирательных комиссий является важным этапом избирательной кампании. Они организуют проведение выборов, осуществляют контроль соблюдения избирательного законодательства на своей территории, должны обеспечить реализацию полномочий, которыми наделены, в полном объеме и в установленный законодательством срок, пишут «Витебские вести».

Выдвижение представителей в территориальные комиссии завершилось 17 мая. В состав областного избиркома были предложены 16 кандидатур, из которых около 75% — представители партий и других общественных организаций.

Голосованием определено, что в облизбиркоме будут работать 13 членов, это максимально допустимый количественный состав таких формирований. Как сообщил председатель областного Совета депутатов Владимир Терентьев, предварительно были проведены консультации о персональном составе комиссии с рядом общественных организаций, в том числе партий, органами местной власти, изучены персональные характеристики, при этом учитывалось участие в предыдущих избирательных кампаниях и других политических мероприятиях. В ходе совместного заседания после обсуждения предоставленной информации о деловых и личных качествах претендентов прошло открытое голосование по каждой кандидатуре.

В результате в состав облизбиркома избраны представители Коммунистической партии Беларуси, Либерально-демократической партии, партии БНФ, Республиканской партии труда и справедливости, а также таких крупных общественных организаций, как «Белая Русь», «БРСМ», «Белорусский союз женщин», Федерация профсоюзов Беларуси и ветеранская организация.

Всего на Витебщине обеспечивать подготовку и проведение выборов будут 26 территориальных избирательных комиссий, в том числе 21 районная, городская в Новополоцке и 3 районных в Витебске. Они будут образованы не позднее 20 мая.