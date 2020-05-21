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Блогера Тихановского отпустили на свободу

Сергей Тихановский
Власть
Опубликовано

20 мая гомельского блогера Сергея Тихановского отпустили на свободу.

19 мая суд назначил ему 15 суток административного ареста за проведение несанкционированных массовых мероприятий. А днём раньше блогер получил еще 15 суток.

Утром в изоляторе временного содержания, где находился Тихановский, ему объявили, что его время вышло. Таким образом, его освободили досрочно, следовательно, он не отбыл сроки, которые ему назначены.

Новые решения суда пока не поступали. Блогера вывезли на автомобиле в город и высадили недалеко от дома. Он обратился к жителям Беларуси. В видео он рассказал что с ним проиходило в дни превыбвания в ИВС.

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