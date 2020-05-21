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Лукашенко об эпидситуации: расслабляться нельзя, но обстановка улучшается

Здоровье
Опубликовано

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с министром здравоохранения Владимиром Караником и помощником Президента Александром Косинцем обсудил эпидобстановку в стране.

Лукашенко об эпидситуации: расслабляться нельзя, но обстановка улучшается
Встреча с министром здравоохранения. Фото: «Белта»

По словам главы государства, расслабляться пока нельзя, но имеющиеся данные свидетельствуют о том, что обстановка постепенно улучшается. «Я вижу информацию, контролирую, но ни в коем случае нельзя расслабляться. Надо до конца пройти этот путь и доказать всем, особенно у нас в стране, — сказал Александр Лукашенко. — Нам надо бороться за жизнь людей. Надо держаться изо всех сил и спасать людей, потому что останется один показатель — смертность».

«Но ни в коем случае не расслабляться. Надо ориентировать наших врачей. Они молодцы, да и Министерство здравоохранения хорошо организует эту работу. А главное, что вы изучаете каждодневный опыт. Хотелось бы, чтобы вы выдержали это. Наверное, пока мы окончательно не уйдем от этого, месяц нам еще придется барахтаться. Конечно, не тот уровень уже, легче немножко стало, но не расслабляться», — заявил белорусский лидер.

Глава государства в частности отметил, что особенно в Витебске и Минске, которые первыми столкнулись с вирусной проблемой, заболеваемость уже идет на спад: «Побывали вы в Витебске. Мы вышли на плато и видим, что пошли на спад. Минск, Витебск — они раньше, особенно Витебск, вошли в эту проблему, и они уже выходят. Вы видите, что места освобождаются. Там, где мы резервировали онкологические, гинекологические койки, еще какие-то, они нам не нужны, их надо выводить, зачищать, вымывать».

Лукашенко об эпидситуации: расслабляться нельзя, но обстановка улучшается
Лукашенко. Фото: «Белта»

Он отметил, что в стране избрали верную стратегию уделять приоритетное внимание лечению пневмоний, независимо от вызвавших их причин, а не только коронавирусных: «Это была правильная стратегия. И мы сегодня видим, что эти пневмонии, слава богу, пошли вниз», передает Белта.

Александр Лукашенко также обратил внимание, что эпидемиологическая обстановка в мире в целом влияет и на экономическое развитие, производственные цепочки, порождает социальные вопросы, и в этом плане необходимо принимать решения на государственном уровне. «Мне надо это все объединять, сопоставлять, связывать и управлять страной и обществом. Поэтому если будут какие-то ваши рекомендации для меня в этом плане, я готов их выслушать», — добавил он.

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