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США выделили Беларуси 1,7 млн долларов на борьбу с коронавирусом

деньги
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Соединённые Штаты Америки предоставят Беларуси средства в размере $1,7 млн на борьбу с коронавирусом.

Деньги предназначены для финансирование подготовки лабораторий, активизацию выявления случаев COVID-19, а также усиления эпидемиологического надзора в Беларуси. Средства выделены в рамках помощи, которую США предоставили 120 странам и международным организациям на борьбу с пандемией. Общая сумма помощи составляет более $900 млн.

Отметим, что ранее США планировали выделить на борьбу с пандемией 274 млн долларов, однако было принято решение увеличить финансирование борьбы с коронавирусом до 900 млн. Таким образом, сумма увеличилась более чем в 3 раза.

Напомним, что Беларуси США изначально планировали выделить 1,3 млн долларов. Если бы ситуация в нашей стране выглядела более плачено, то, вероятно, Беларусь могла бы рассчитывать на больший объем помощи. Но так как ситуация в Беларуси «стабильная» и «контролирумая» и уже который месяц мы «уходим с плато«, то в США, видимо, посчитали, что наша страна не нуждается в значительной помощи, и распределили деньги среди других стран-получателей, которым помощь оказалась нужнее.

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