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Госконтроль Витебской области проведет горячую линию по выплатам медикам

Фото: БелТА
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Опубликовано

Комитет государственного контроля Витебской области проведет горячую линию по выявлению недостатков при выплатах работникам учреждений здравоохранения, сообщили в КГК региона, передает БелТА.

Линия будет работать 22-го и 25-28 мая. Звонить можно будет с 10.00 до 16.00 (перерыв 13.00-14.00) по телефонам 8 (0212) 37-61-94 и 8 (0212) 37-61-53.

Как сообщалось, в апреле для дополнительного материального стимулирования медиков, которые оказывают помощь пациентам с инфекциями и контактам первого уровня, был принят указ «О материальном стимулировании работников здравоохранения». Он предусматривает различного уровня надбавки медицинским работникам.

Однако на местах медики столкнулись с тем, что положенные набдавки не выплачиваются.

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    Оля

    В указе президента Р.Б. № 131 речь идет о том, что оплачивать работу с зараженными коронавирусом должны по сменам.
    Читать полностью: https://news.tut.by/society/685149.html

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