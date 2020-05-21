Госконтроль Витебской области проведет горячую линию по выплатам медикам

Комитет государственного контроля Витебской области проведет горячую линию по выявлению недостатков при выплатах работникам учреждений здравоохранения, сообщили в КГК региона, передает БелТА.

Линия будет работать 22-го и 25-28 мая. Звонить можно будет с 10.00 до 16.00 (перерыв 13.00-14.00) по телефонам 8 (0212) 37-61-94 и 8 (0212) 37-61-53.

Как сообщалось, в апреле для дополнительного материального стимулирования медиков, которые оказывают помощь пациентам с инфекциями и контактам первого уровня, был принят указ «О материальном стимулировании работников здравоохранения». Он предусматривает различного уровня надбавки медицинским работникам.

Однако на местах медики столкнулись с тем, что положенные набдавки не выплачиваются.