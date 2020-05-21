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Видеофакт: в Бобруйске врачи скорой массово выражают недовольство на встрече с БТ

Фото TUT.by
Коронавирус
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В Бобруйске несколько десятков врачей эмоционально высказались на встрече со съемочной группой Белорусского телевидения. Красивая «картинка» у телевизионщиков не получилась, однако профессиональный монтаж творит чудеса — на БТ это видео не попадет.

Напомним, 200 медиков трех подстанций бобруйской скорой написали жалобу в Администрацию президента на неверное, с их точки зрения, начисление надбавок в условиях опасности заражения коронавирусом.

Суть претензий медиков сводится к тому, что регулярно им приходится выезжать к инфицированным или к контактам 1 уровня без соответствующих средств защиты — из-за того, что их вовремя не информируют о риске заражения. За работу в таких условиях, согласно Указу № 131, положена надбавка в 3 тысячи рублей, считают они. Тогда как в расчетных листках медработники увидели лишь 450 рублей.

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После обращения в Администрацию президента в Бобруйск с проверкой приехала специальная комиссия. Результаты ее работы пока не известны. Кроме того, на встречу с медиками отправилась съемочная группа БТ. Очевидно, предполагалось снять оптимистично-позитивный репортаж на мажорной ноте в лучших традициях государственного телевидения, но что-то пошло не так.

Как рассказали сами медики, журналисты БТ разговаривали лишь с теми из них, кто оказался полностью удовлетворен полученными надбавками. Мнение медработников, которые подписали обращение в Администрацию президента, БТ не интересовало.

Тогда несколько десятков врачей скорой сами вышли к съемочной группе БТ и к начальству. Получился стихийный митинг.

— Мы увидели, как во дворе возле машин съемочная группа телеканала «Беларусь 1» снимала сюжет, — рассказали медики Onliner. — Там было наше руководство, а также несколько работников, которые получили надбавки. Мы решили выйти к журналистам канала и сказать свое мнение.

По словам медработников, журналисты сразу же прекратили съемку. В интернет попали видео, которые сняли сами собравшиеся на мобильники.

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беларусь Бобруйск медики
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