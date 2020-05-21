Видеофакт: Парень украл букет из автомата с цветами и подарил своей девушке. Позже он вернулся и вынес еще семь

История случилась на железнодорожном вокзале в Витебске около 6 часов 10 мая. В фойе зашел 27-летний местный житель и его девушка. Пара подошла к автомату с искусственными цветами – его дверь оказалась открытой.

– Молодой человек достал один букет, после чего сделал вид, что кладет деньги в купюроприемник. На самом деле наличные он оставил у себя, после чего молодые люди покинули здание вокзала, – рассказали в Витебском ОВД на транспорте.

Уже через несколько минут подозреваемый вернулся один. Пользуясь вновь незапертой дверью, он достал из автомата семь букетов, сымитировал оплату и ушел.

В то же утро незапертое устройство без цветов обнаружил патрульный милиционер. Об этом сообщили владельцу аппарата – оказалось, мужчина попросту забыл закрыть дверь.

На витеблянина вышли весьма быстро, в том числе благодаря записям с камер видеонаблюдения. В его машине оперативники нашли несколько украденных букетов, остальные цветы изъяли у знакомых парня.

Действиям молодого человека следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за кражу.