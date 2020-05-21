«Я уверен в приблизительной точности. Погрешность — ну, в пределах 20%». Бабарико готов участвовать и расчитывает победить в условиях «погрешности»

Сегодня во время пресс-конференции, трансляция которой проходила на YouTube, Виктор Бабарико, потенциальный кандидат в президенты Беларуси и бывший глава «Белгазпромбанка», заявил, что не верит в возможность массовых фальсификаций народного голосования. Он заявил, что «воля народа не может быть фальсифицирована«.

— Я не верю, что если за меня проголосуют 10%, можно написать, что 80%. И наоборот. Не верю, что если за кого-то проголосуют 80%, напишут 5%. Я просто в это не верю. Можно написать не 60%, а 70%. Не 15%, а 10%. Я уверен в приблизительной точности. Погрешность — ну, в пределах 20%, — цитирует Бабарико Sputnik.

Таким образом, политика не так уж и интересует набранный процент голосов: на 20% больше или меньше… Как известно, на выборах каждый процент может стать решающим. Именно поэтому всегда пристальное внимание уделяется подсчету голосов. Однако, Бабарико не придает этому серьезного значения.

Виктор Бабарико также ответил на вопрос о возможности репрессий в отношении его приверженцев.

— Я считаю мифотворчеством массовые репрессии. Никакого преследования членов штаба не будет, а если будет, мы обратимся в милицию, — заверил потенциальный кандидат.

Он также признался, что в течение 27 лет, пока работал в банке, за ним был закреплен куратор из КГБ. Но «за какие грехи можно посадить», он не знает.

— В нашем штабе нет секретов, мы не занимаемся противоправной деятельностью, чтобы вызывать репрессии, — отметил Виктор Бабарико.

Тема самым политик дает понять, что он отрицательно относится к «противоправным действиям» других политиков, некоторые из которых оштрафованы и осуждены на административные аресты.