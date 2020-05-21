Канопацкая готова взять на работу Бабарико и Цепкало, когда станет президентом

ЦИК зарегистрировал инициативную группу экс-депутата Палаты представителей Анны Канопацкой, пишет «Еврорадио». Выйдя с заседания, политик рассказала, что подписей для своего выдвижения планирует собрать с запасом, а соперников среди тех, кого ЦИК допустил к участию в выборах, не видит:

— Для регистрации в качестве кандидата в президенты необходимо собрать 100 тысяч подписей, мы планируем собрать порядка 120-125 тысяч. Я не вижу здесь реальных соперников, зато уже вижу главу национального банка, также вижу будущих министра промышленности, связи и информации. Когда я стану президентом, я буду проводить реформу по объединению министерств и ведомств.

В инициативной группе Канопацкой — 1313 человек.

— Она получилась как раз такой, как мы и рассчитывали, — около 1300 человек. Это «реальные бойцы», которые прошли не одну кампанию. Они знают, как это непросто — собирать подписи в жару и в холод — и это совсем не то, что щёлкать по клавишам, — откровенничает Анна, имея в виду инициативную группу экс-банкира Виктора Бабарико, в которую входит почти 9 тысяч человек, собранных за несколько дней через гугл-формы.

— Бабарико оппозиционным кандидатом не считаю, — продолжает Анна Канопацкая. — 10 тысяч возможных членов инициативной группы, собранных с использованием базы данных банка [официальных подтверждений использования базы банка, в котором работал Виктор Бабарико, нет. — Ред] — это абсолютно не те люди, которые будут действительно собирать подписи. Я не вижу тех реальных шагов, которые он готов предпринять для того, чтобы сегодня считаться оппозиционным кандидатом, и для того, чтобы предпринимать меры для глубоких конструктивных реформ, в том числе в политической сфере Беларуси. Он не предлагает ни судебных, ни политических реформ.

Сбор подписей Анна Канопацкая планирует начать уже с завтрашнего дня. Ранее политик говорила, что и сама примет в нём участие.