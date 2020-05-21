﻿﻿ Минобразования определило даты выпускных экзаменов | vkurier.by

Минобразования определило даты выпускных экзаменов

Образование
Опубликовано

Выпускные экзамены в школах Беларуси пройдут с 1 по 9 июня, сообщили в пресс-службе Министерства образования.

Для учащихся 9-х классов определены три даты для сдачи выпускных экзаменов — 2, 4, 9 июня. В эти дни выпускники базовой школы напишут диктанты по белорусскому и русскому языкам, выполнят контрольную работу по математике.

Для учащихся 11-х классов также установлены три даты проведения письменных выпускных экзаменов — 1, 3, 5 июня. Учащиеся 11-х классов будут писать изложение по белорусскому или русскому языку (в зависимости от своего выбора), выполнят контрольную работу по математике, сдадут в устной форме выпускные экзамены по истории Беларуси и иностранному языку.

Кроме того, в Минобре рассказали, как аттестуют учащихся, которые не смогут присутствовать на экзаменах по причине обязательной самоизоляции или из-за диагностированного у них коронавируса, сообщили в Министерстве образования.

— Для этого случая в ранее существующий перечень заболеваний, которые являются медицинским основанием для освобождения учащихся от выпускных экзаменов, включен COVID-19. То есть, учащийся, у которого выявили коронавирус или же он является контактом первого уровня, не будет сдавать экзамен. Он будет признан отсутствующим по уважительной причине. В данном случае отметка в аттестат будет выставлена по итогам учебного года, — прокомментировал Андрей Заблоцкий

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

Политика «за гранью». В ЦИК Беларуси обсудили политические убийства, депутата-педофила и виновника взрыва в метро

В ЦИК Беларуси обсудили политические убийства, депутата-педофила и виновника взрыва в метро

В Беларуси зарегистрированы 32 426 человек с COVID-19

ЦИК Беларуси зарегистрировал 15 инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты

В Витебском районе осталось только одно озеро, где можно купаться в этом сезоне

В Витебске злоумышленник ограбил уличного музыканта

Началось строительство нового жилого дома в Билево-3 в Витебске

Экс-мэру Браслава и его жене не дали закончить начатое. Суд вынес им приговоры

выпускные экзамены Минобр поступление экзамены
Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Школьные лагеря на Витебщине примут 25 тыс человек. Когда они заработают?
Совсем немного времени осталось до начала самой долгожданной
0258
Министр образования Карпенко посетил Полоцк, где рассказал как будет проходить вручение аттестатов
Министр образования Игорь Карпенко сегодня во время
0518
Как живут иностранные студенты в Витебске
В Беларуси учатся более 20 тысяч иностранных студентов.
0668
Карпенко не знает как в школах будут выставлять оценки за год — учителя сами решат
Учителя на местах сами будут определять, как им аттестовывать
0593
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)