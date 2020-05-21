Минобразования определило даты выпускных экзаменов

Выпускные экзамены в школах Беларуси пройдут с 1 по 9 июня, сообщили в пресс-службе Министерства образования.

Для учащихся 9-х классов определены три даты для сдачи выпускных экзаменов — 2, 4, 9 июня. В эти дни выпускники базовой школы напишут диктанты по белорусскому и русскому языкам, выполнят контрольную работу по математике.

Для учащихся 11-х классов также установлены три даты проведения письменных выпускных экзаменов — 1, 3, 5 июня. Учащиеся 11-х классов будут писать изложение по белорусскому или русскому языку (в зависимости от своего выбора), выполнят контрольную работу по математике, сдадут в устной форме выпускные экзамены по истории Беларуси и иностранному языку.

Кроме того, в Минобре рассказали, как аттестуют учащихся, которые не смогут присутствовать на экзаменах по причине обязательной самоизоляции или из-за диагностированного у них коронавируса, сообщили в Министерстве образования.