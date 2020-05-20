﻿﻿ Главврач Докшицкой райбольницы отказался назвать количество заболевших COVID-19 областному телевидению. Большое инфицирование произошло там из-за массовых мероприятий | vkurier.by

Главврач Докшицкой райбольницы отказался назвать количество заболевших COVID-19 областному телевидению. Большое инфицирование произошло там из-за массовых мероприятий

Исследование по Короновирусу
Здоровье
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В эфире телепередачи «СТОП COVID-19. Витебский опыт» главврач Докшицкой центральной районной больницы Сергей Куба отказался назвать общее количество заболевших и число проходящих сейчас лечение от коронавирусной инфекции.

Большое количество заразившихся коронавирусом в Докшицком районе связано с массовыми мероприятиями, об этом рассказал начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий:

— Там, как раз таки, из-за мероприятий массовых получилось очень большое инфицирование людей, которые начали массово поступать. И вот с конца марта месяца, в принципе, в Докшицах первых начало быстро нарастать количество как COVID-инфекции, так и пневмонии.

В результате в райцентр пришлось направить мобильные группы медиков, которые были созданы по решению главного управления по здравоохранению. Они продолжают работать и сегодня.

Главврач Докшицкой ЦРБ рассказал, что в районе устойчивое снижение заболеваемости простудными заболеваниями и пневмониями, но отказался назвать количество положительных тестов на COVID-19 в районе, а также находящихся на лечении пациентов с этим заболеванием. Он лишь отметил, что количество таких больных в стационаре уменьшилось более чем в три раза.

По словам господина Вишеневецкого пик занятости коечного фонда под пневмонии пришелся на конец апреля, сейчас снижение занятости от этого числа по области составляет 30%, а по Витебску — более 40%. Кроме областного центра ситуация изменилась в Докшицах, Бешенковичах, Шумилино и Лиозно.

При этом на постоянном контроле находятся Орша, Полоцк и Новополоцк. Как писали «ННВ» по Орше уже давно не обновляется информация, а на Полоччине продолжается рост COVID-19.

Также из эфира телепередачи стало известно, что уже в марте болели медики, причем среди них — высокопоставленные. В конце марта заболела коронавирусной инфекцией замглавврача Витебского областного детского клинического центра Ирина Юнес.

Министр здравоохранения Владимир Караник в телесюжете рассказал, что на пике заболеваемости было более 200 случаев пневмонии в течение суток, то сейчас эти показатели упали до 20-30 случаев по Витебску. Виновными в такой заболеваемости министр считает теплую зиму и холодную весну.

На 19 мая в Беларуси было зафиксировано 31 508 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 10 620 человек, 175 пациентов с этим заболеванием умерли.

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