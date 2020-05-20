Бабарико перекрасился: он готов защищать пошатнувшийся суверенитет Беларуси и бороться за независимость вместо Лукашенко

Претендующий на участие в президентских выборах экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико заявил, что независимость Беларуси находится под угрозой из-за ее экономической слабости. По этой причине обсуждаются интеграционные «дорожные карты» с Россией, убежден политик.

«Наша независимость сейчас находится под угрозой из-за экономической ситуации. 31-я карта («дорожная карта» по интеграции, предусматривающая единую валюту с РФ — ИФ) — это наше падение. Никто нас не принуждает подписать эти документы. Никто», — сказал Бабарико на пресс-конференции в среду в Минске.

«И именно экономика на сегодняшний день является причиной угрозы для нашего суверенитета», — цитирует Бабарико Интерфакс.

«Я свою основную задачу вижу сделать экономически независимое государство. А дальше — народ проголосует за свои символы, за свои гербы, за свой язык. Это все, безусловно, необходимая часть. И тогда зазвучит эта мысль: будет у нас независимость — будет у нас все», — считает Бабарико.

Исходя из его слов, политическая независимость страны не входит в его задачи. А голосование, его ведь можно и «обеспечить» при необходимости. В Беларуси такой опыт имеется. Есть опыт проведения референдумов и у России, например, в аннексированном Крыму.

Виктор Бабарико отрицает связи с Россией, что не удивительно, ведь наличие таких связей поставит крест на его репутации как политика. На пресс-конференции он заявил об отсутствии каких-либо связей или контактов с российскими структурами при подготовке его избирательной кампании. «Если подразумевать российский интерес к моей кампании, то могу точно сказать — он абсолютно нулевой», — заявил Бабарико.

Следует отметить, что стиль и динамика избирательной кампании Бабарико указывают на высокий уровень команды. Откуда в стране могли появиться политтехнологи «профи», непонятно. Наши «доморощенные» политтехнологи просто не способны проводить масштабные политические кампании на высоком уровне. Они это убедительно доказывали многие годы. Теперь в стране появилась реально «крутая» команда. Но откуда? Из банка? Едва ли банк мог бы бросить вызов действующему президенту. Очевидно, это весьма рискованное политическое решение, а цель любого банка — получение прибыли, но не завоевание власти в стране.

Следует отметить, что кампания ведется уже на протяжении нескольких лет. Многочисленные интервью, благотворительные жесты, красивые заявления — элементы долгосрочного проекта с далекоидущими целями. Средний белорусский банк едва ли мог бы вложить значительные ресурсы в развитие имиджа наемного председателя. Миллионы долларов вкладывались в проекты с неясными целями. Например, покупка в 2017 году «убитых» корпусов завода «МЗОР» в Минске обошлась в банку в $3 млн. Стоимость ремонта и эксплуатации лежит тяжелым бременем на бизнесе банка. При этом модель монетизации проекта совершенно не очевидна. Купить руины, чтобы их хаотично развивать — это как-то не по-банковски. Для банка это как минимум непрофильный и неликвидный актив, а как максимум — убыточный проект, совершенный балласт.

Сейчас большая кампания по «раскрутке» входит в финальную стадию — предвыборной кампании. Стали ясны и цели инвестиций в проект.