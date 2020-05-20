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Владимир Караник рассказал о эпидемиологической ситуации в Витебске

Начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий и министр здравоохранения Владимир Караник. Фото: БелТА
Здоровье
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По словам министра, ситуация в самом северном регионе страны изначально развивалась не совсем благоприятно по той причине, что на сезонный подъем респираторных инфекций и пневмоний наслоилась еще и коронавирусная инфекция, что потребовало перепрофилирования коечного фонда для обеспечения всем необходимым нуждающихся в медицинской помощи, пишет БелТА.

Напомним, министр посетил Витебск, чтобы на месте изучить работу по возвращению больниц города к обычному режиму работы.

По словам министра, ситуация в Витебске изначально развивалась по не благоприятному сценарию.

Караник: На пике мы иногда видели более 200 пневмоний в сутки, сейчас — до 20−30 случаев по Витебску

В Витебске министр на месте изучил работу по возвращению больниц города к обычному режиму работы, в том числе посетил некоторые из них. Например, Витебский областной онкодиспансер уже занимается оказанием помощи профильным больным.

«Сейчас мы смотрели Витебскую областную больницу, где под лечение пневмоний была перепрофилирована часть отделений. Госпитализация в них уже прекращена, в эти выходные проведут заключительную дезинфекцию, и с понедельника начинается работа в обычном режиме», — констатировал министр.

Он рассказал об изменении количественных показателей заболеваемости пневмониями.

«Если на пике мы иногда видели более 200 случаев пневмоний в сутки, то сейчас эти показатели упали до 20-30 случаев по Витебску, что в принципе уже приближается к естественной норме. Думаю, что в ближайшее время их количество будет и дальше уменьшаться, учитывая, что сезонные заболевания уходят, хотя и с некоторым опозданием. Виной тому теплая зима и холодная весна, но, судя по прогнозам, погода восстановится, и сезонные респираторные инфекции уйдут», — констатировал Владимир Караник. Соответственно, уйдет и количество следовых пневмоний, которые фиксируются каждый год.

В ближайшее время поэтапно и все остальные больницы города будут выводиться из программы оказания помощи пациентам с пневмониями. Планируется, что в дальнейшем как наиболее оснащенное и подготовленное для этих целей останется одно базовое учреждение — корпус Больницы скорой медицинской помощи, где обеспечены точки респираторной поддержки, сконцентрировано оборудование и опытный медперсонал.

 

Владимир Караник отметил, что аналогичная работа начинается и в столице. «Мы уже и в Минске осторожно занимаемся обратным процессом перепрофилирования коечного фонда, возвращением медучреждений к нормальной работе, — подчеркнул министр. — Количество клиник, которые будут лечить пневмонии, постепенно уменьшится, так как мы считаем, что сложный этап уже пройден».

Ситуация оценивается как стабильная.

«Но повторюсь: ситуация под контролем. У нас сформирован достаточный коечный фонд, и даже в самые напряженные дни использовалось только около половины, а число аппаратов ИВЛ, задействованных для оказания помощи пациентам с пневмониями, никогда не превышало 15% от имеющегося парка», — добавил министр.

 

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