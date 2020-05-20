Виктор Бабарико: «Мы живем в стране, в которой воля народа будет услышана. Волю народа фальсифицировать невозможно»

Виктор Бабарико, инициативную группу которого сегодня зарегистрировал ЦИК, не считает Беларусь недемократичной страной. Он убежден, что волю народа невозможно фальсифицировать.

«Мы живем в стране, которая и кажется недемократичной, но достаточно хорошая и спокойная, где при правильной организации работы воля народа будет услышана. Волю народа фальсифицировать невозможно», — заявил Виктор Бабарико.

Виктор Бабарико заявил также, что он не пророссийский кандидат, а пробелорусский. При этом Бабарико сообщил, что пошел на выборы потому что в нем «сыграл человек Советского Союза», пишет Наша Нiва.