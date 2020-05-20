﻿﻿ Виктор Бабарико: «Мы живем в стране, в которой воля народа будет услышана. Волю народа фальсифицировать невозможно» | vkurier.by

Виктор Бабарико: «Мы живем в стране, в которой воля народа будет услышана. Волю народа фальсифицировать невозможно»

Виктор Бабарико. Фото: TUT.by
Власть
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Виктор Бабарико, инициативную группу которого сегодня зарегистрировал ЦИК, не считает Беларусь недемократичной страной. Он убежден, что волю народа невозможно фальсифицировать.

«Мы живем в стране, которая и кажется недемократичной, но достаточно хорошая и спокойная, где при правильной организации работы воля народа будет услышана. Волю народа фальсифицировать невозможно», — заявил Виктор Бабарико.

Виктор Бабарико заявил также, что он не пророссийский кандидат, а пробелорусский. При этом Бабарико сообщил, что пошел на выборы потому что в нем «сыграл человек Советского Союза», пишет Наша Нiва.

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