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В Витебске злоумышленник ограбил уличного музыканта

Криминал
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Немногим более суток понадобилось оперативникам уголовного розыска Первомайского РОВД, чтобы установить подозреваемого в грабеже. Отправной точкой криминальной истории стало сообщение в социальной сети о том, что уличный музыкант стал жертвой злоумышленника, открыто похитившего деньги из футляра.

Было установлено, что на творческий гонорар позарился 19-летний, ранее не судимый житель областного центра. Поздним субботним вечером проходя в подземном переходе на пересечении проспектов Московского и Черняховского, молодой человек, находясь в компании своего друга остановился послушать играющего на гитаре парня. Завязалось общение, в ходе которого он позиционировал себя представителем правоохранительного ведомства, хотя таковым никогда не являлся. Спустя некоторое время приятель подозреваемого ушел, а молодой человек, увидев, что музыкант отвлекся, схватил из чехла для гитары деньги, и убежал. По непонятным причинам, потерпевший не обратился сразу в милицию. Тем не менее оперативниками были установлены обстоятельства инцидента и задержан подозреваемый в совершении грабежа. Свои действия молодой человек объяснить не смог, оправдываясь тем, что был слишком пьян.  Следователями возбуждено уголовное дело, сообщает отделение информации и общественных связей УВД.

Управление внутренних дел напоминает, если вы стали жертвой преступников или очевидцем противоправных деяний, незамедлительно сообщайте об этом в правоохранительные органы, постарайтесь запомнить любые детали, которые помогут раскрыть преступление по горячим следам.

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