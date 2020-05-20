﻿﻿ В Беларуси зарегистрированы 32 426 человек с COVID-19 | vkurier.by

В Беларуси зарегистрированы 32 426 человек с COVID-19

минздрав
Министерство здравоохранения Беларуси. Фото БелТА
Коронавирус
Опубликовано

В Беларуси на 20 мая зарегистрированы 32 426 человек с положительным тестом на COVID-19. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Минздрава.

В стране выздоровели и выписаны 11 415 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всего проведено 387 673 теста на коронавирус.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 179 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Караник: На пике мы иногда видели более 200 пневмоний в сутки, сейчас — до 20−30 случаев по Витебску

Более 500 тестов на COVID-19 в сутки выполняют сотрудники Витебской областной ветеринарной лаборатории

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

Витеблянку оштрафовали на 540 рублей за «кормление голубей»

Началось строительство нового жилого дома в Билево-3 в Витебске

Экс-мэру Браслава и его жене не дали закончить начатое. Суд вынес им приговоры

В Витебске появился обширный список запрещенных мест для проведения пикетов

В Беларуси выявлено 31508 случаев коронавируса — Минздрав

«Что, убежать и спрятаться дома у мамы?» Студенты Витебского медуниверситета о том, почему пошли подрабатывать в больницы

Полез рукой в трусы. Эпичная реакция игрока «Витебска» на желтую — видео

В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру — видео

В Беларуси зарегистрированы 30 572 человека с положительным тестом на COVID-19

COVID-19 коронавирус
Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Более 500 тестов на COVID-19 в сутки выполняют сотрудники Витебской областной ветеринарной лаборатории
Витебская областная лаборатория — ветеринарно-санитарное
061
Витебская областная больница вернется к обычному режиму работы с 25 мая
Больницы Витебска поэтапно возвращаются к обычному
0146
Владимир Караник
Караник: На пике мы иногда видели более 200 пневмоний в сутки, сейчас — до 20−30 случаев по Витебску
Министр здравоохранения Владимир Караник 19 мая посетил
0411
«Никто не получил полную надбавку». Медики написали жалобу президенту из-за доплат за работу с COVID-19
В Бобруйске медики скорой помощи, работающие с зараженными
0226
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)