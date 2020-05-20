В Беларуси зарегистрированы 32 426 человек с COVID-19

В Беларуси на 20 мая зарегистрированы 32 426 человек с положительным тестом на COVID-19. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Минздрава.
В стране выздоровели и выписаны 11 415 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всего проведено 387 673 теста на коронавирус.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 179 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
Караник: На пике мы иногда видели более 200 пневмоний в сутки, сейчас — до 20−30 случаев по Витебску
Более 500 тестов на COVID-19 в сутки выполняют сотрудники Витебской областной ветеринарной лаборатории