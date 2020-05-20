В Беларуси зарегистрированы 32 426 человек с COVID-19

В Беларуси на 20 мая зарегистрированы 32 426 человек с положительным тестом на COVID-19. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Минздрава.

В стране выздоровели и выписаны 11 415 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всего проведено 387 673 теста на коронавирус.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 179 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.