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Более 500 тестов на COVID-19 в сутки выполняют сотрудники Витебской областной ветеринарной лаборатории

Витебск. Фото: Елена Медвецкая
Коронавирус
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Витебская областная лаборатория — ветеринарно-санитарное учреждение, занимающееся организацией и проведением диагностических и мониторинговых исследований вирусных и бактериальных инфекций.

Она выбрана для проведения тестов на COVID-19 не случайно: лаборатория аккредитована Национальным органом по аккредитации, оснащена современным оборудованием как отечественного, так и импортного производства для исследования биологического материала методом ПЦР диагностики, здесь работают высококвалифицированные специалисты, которые неоднократно подтверждали свою компетентность в рамках проверки квалификации и участия в межлабораторных сличительных исследованиях. По итогам работы за 2018 год лаборатория была признана лучшей в Республике Беларусь в проведении испытаний биологических объектов, материалов и жидкостей (от животных и человека) и награждена дипломом государственного комитета по стандартизации.

По словам директора лаборатории Ильи Даровских решение о проведении тестов на COVID-19 было принято более месяца назад.

Работа ведется в тесном взаимодействии с Витебским областным центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Сотрудники отдела вирусологии отнеслись к этой задаче с пониманием, никто не отказался. Нагрузка возросла в несколько раз, ведь приходится заниматься и основным направлением – диагностикой и мониторингом вирусных инфекций, в том числе и общими для человека и животных, такими как бешенство, ящур, высокопатогенный грипп птиц.

Работают специалисты в недавно реконструированном корпусе вирусологии. Здесь выдержаны необходимые санитарные нормы для работы с особо опасными микроорганизмами. Имеется разрешение Министерства здравоохранения Республики Беларусь на осуществление работ с условно-патогенными микроорганизмами и патогенными биологическими агентами 1-й, 2-й, 3-й групп риска.

— Для выявления РНК коронавируса в настоящее время наши сотрудники используют тест-системы отечественного производства, ранее также использовались диагностические наборы российских производителей. Разработки отечественных производителей на практике оказалась более адаптированными и чувствительными. Работа организована в две смены с 8 утра до 10 вечера, в том числе и в выходные дни, за сутки проводим от 300 до 500 исследований, — рассказал заведующий отделом вирусологии областной ветеринарной лаборатории Олег Быков. – В отделе вирусологии, как в настоящее время, так и до пандемии COVID-19, выполняются все требования по работе с патогенными биологическими объектами и условно-патогенными микроорганизмами, специалисты обеспечены в полном объеме средствами индивидуальной защиты: защитными костюмами, масками, имеются в достаточном количестве дезинфицирующие средства. Все это направлено на защиту работников и минимизацию рисков заражения, пишут «Витьбичи».

Сотрудники областной ветеринарной лаборатории постоянно занимаются повышением квалификации и профессиональной компетентности, как в специализированных учреждениях по направлениям деятельности Республики Беларусь, так и в соответствующих организациях Российской Федерации и стран Европы. Наработанный опыт позволил подойти во всеоружии к пандемии. Здесь уверены, что только сообща удастся победить распространение коронавирусной инфекции.

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