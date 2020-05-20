﻿﻿ Почти 10 тысяч рублей заплатила новополочанка мошеннику, обещавшему организовать ей ПМЖ в Израиле | vkurier.by

Почти 10 тысяч рублей заплатила новополочанка мошеннику, обещавшему организовать ей ПМЖ в Израиле

Фото: Банки.ру
Криминал
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Начало криминальной истории было положено в марте прошлого года. Жительница Новополоцка решила перебраться на ПМЖ в Израиль. Об этом сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Чтобы максимально облегчить себе переезд и дальнейшее устройство, она обратилась в фирму, которая специализируется на решении подобных вопросов. Здесь женщина познакомилась с мужчиной, который якобы также собирался выехать на Землю обетованную. Договорившись лететь вместе, новополочанка передала новому знакомому 600 долларов на покупку билетов и бронирование отеля.

В назначенный день пара приехала в аэропорт «Домодедово», но отправилась на новое место жительство только женщина. Мужчина же вернулся домой. Прибыв в Израиль, новополочанка поняла, что ни обратного билета, ни забронированного отеля нет. Она обратилась к своему новому знакомому. Тот сослался на непредвиденную накладку. После этого они решили продать автомобиль женщины. Взяться за его реализацию предложил все тот же новый знакомый. Он быстро отдал иномарку по заниженной цене и вновь стал говорить о том, что с переводом денег возникают очередные проблемы.

Далее под различными предлогами мужчина стал выманивать все новые и новые суммы. В итоге его долг вырос почти до 10 тысяч рублей.

После возвращения в Беларусь в начале нынешнего года женщина попыталась вернуть деньги, но подозреваемый и слышать ничего не хотел об этом. Более того, он стал угрожать новополочанке. Та обратилась за помощью в милицию. Сотрудниками уголовного розыска Новополоцкого ГОВД было установлено, что потерпевших от мошеннических действий 45-летнего жителя Слуцка как минимум двое. Таким же способом он обманывал еще одну женщину из Слонима. Следователями возбуждено уголовное дело, сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

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