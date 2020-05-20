ЦИК Беларуси зарегистрировал 15 инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты

Центризберком зарегистрировал 15 инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты.
Кто попытается занять пост президента?
Шорт-лист потенциальных кандидатов выглядит так:
• Александр Лукашенко
• Олег Гайдукевич
• Юрий Ганцевич
• Владимир Непомнящих
• Наталья Кисель
• Виктор Бабарико
• Валерий Цепкало
• Сергей Черечень
• Анна Канопацкая
• Ольга Ковалькова
• Андрей Дмитриев
• Светлана Тихановская
• Александр Таболич
• Юрий Губаревич
• Николай Козлов
Инициативные группы приступят к сбору подписей в ближайший месяц.
Сбор 100 тысяч подписей станет непреодолимым испытанием для многих кандидатов.