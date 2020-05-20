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Выявлено завышение цен в магазинах Городокского и Лиозненского районов — КГК

КГК
деньги
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Нарушения в торговой сети Городокского и Лиозненского районов вскрыл Комитет госконтроля Витебской области. Об этом сообщили в Комитете госконтроля Витебской области.

В 15 из 18 обследованных торговых объектах отсутствовали товары отечественного производства, предусмотренные ассортиментными перечнями. Так, в одном из них, расположенном в Лиозненском районе, в продаже были только украинские и российские мучные и  кондитерские изделия, конфеты, карамель, картофелепродукты.

В шести магазинах выявлено необоснованное завышение торговых надбавок и розничных цен, например, на мясные и рыбные консервы, свежемороженую салаку и кильку.

По требованию КГК приняты оперативные меры реагирования, нарушения устранены. Контроль за ситуацией в торговой сети продолжается.

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КГК Витебск
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