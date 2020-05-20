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Ставка рефинансирования в Беларуси снижена до 8%

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С 20 мая вступило в силу постановление Национального банка о ставке рефинансирования. Ставка снижена на до 8% годовых. На такую же величину снижены ставки по кредитам (9% годовых) и депозитам овернайт (7% годовых).

Прошлый раз ставку рефинансирования в Беларуси снижали в феврале 2020 года.

Председатель правления Нацбанка Павел Каллаур сообщил, что в ближайшее время усилится дезинфляционное влияние сокращения спроса, а имеющее место ускорение инфляции является временным. Рост цен скоро замедлится. По итогам 2020-го инфляция составит 5-6%, считают в Нацбанке.

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беларусь нацбанк Павел Каллаур
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