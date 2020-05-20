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В ЦИК зарегистрировали инициативную группу Валерия Цепкало

Валерий Цепкало
Власть
Опубликовано

ЦИК зарегистрировал инициативную группу экс-главы ПВТ Валерия Цепкало по выдвижению кандидата в президенты.

У комиссии были вопросы лишь к 10 лицам, указанным в списках инициативной группы. Оснований для отказа ЦИК не усмотрел, пишет TUT.by.

Выступление Цепкало было коротким: «Прошу зарегистрировать мою инициативную группу».

— Обязуетесь соблюдать закон при сборе подписей? — спросила Ермошина.

— Конечно, конечно, — пообещал Цепкало.

Группа экс-главы ПВТ была зарегистрирована под номером 7.

Экс-глава ПВТ Валерий Цепкало объявил о своем участии в предстоящих президентских выборах 8 мая. В интервью dev.by он рассказал, что для оплаты кампании продал свой дом за Национальной библиотекой и что не находится в оппозиции к действующей власти.

Кандидат пользуется доверием и уважением ИТ-отрасли. Он создал Парк высоких технологий, а без него ПВТ не было бы. Он оказался единственным человеком в стране, способным «поднять» такой проект.

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