Почему ЦИК зарегистрировал инициативную группу экс-банкира Бабарико

ЦИК зарегистрировал инициативную группу экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико по выдвижению кандидата в президенты. Чтобы стать кандидатом в президенты, Бабарико необходимо до 20 июня собрать 100 тысяч подписей.



Во время заседания члены ЦИК отметили, что Бабарико по всем условиям соответствует требованиям закона для выдвижения кандидатом в президенты. Единственный вопрос — в его списке инициативной группы были двое граждан не Беларуси и у двоих были неверно указаны личные данные. В итоге в группе осталось 8905 человек.

— Предлагаю зарегистрировать инициативную группу Бабарико, — заявила член Комиссии.

Как всегда ЦИК проголосовал единогласно. В данном случае «за».

Бабарико поблагодарил ЦИК «за непредвзятость».

Следует отметить, что «непредвзятость» не была проявлена к другим потенциальным кандидатам. Почти всем было отказано. Среди тех, кого зарегистрировали теперь оказался кандидат, который выглядит как реальный претендент на победу. И это единственный кандидат, у которого есть ресурсы для проведения масштабной избирательной кампании. Бабарико единственный кандидат, который уже ведет профессиональную агрессивную кампанию по всем канонам политтехнологий. Очевидно, что за ним стоят не только несколько тысяч членов инициативной группы. Его позиция относительно ненужности мовы и сомнения относительно возможности и целесообразности сохранения суверенитета широко известны. Так почему же такой «вылизанный» кандидат с пророссийскими взглядами без труда проходит через непробиваемый ЦИК, в то время как многих маловлиятельных кандидатов блокируют на старте, а кого-то даже не выпускают из «изолятора». Трудно заподозрить власть в отсутствии плана проведения президентской кампании. Однако непонятно какую роль в этом плане будет играть новый кандидат.

— Виктор Дмитриевич, ложка дегтя в ваш мед: почему вы так часто вносили изменения в состав своей группы? Вчера члены ЦИК работали на вас, — пожурила банкира Лидия Ермошина.

— Подавая документы и вчера внося всего две правки, мы извинились перед членами ЦИК. Мы очень большие перфекционисты, и наш метод формирования группы подразумевал какие-то ошибки. Но то, что из 10 тысяч отсеялось полтора десятка, говорит о том, что мы провели хорошую работу. Группа очень большая, срок очень ограничен. Было бы больше времени, мы бы облегчили работу ЦИК, — ответил Бабарико.

— Когда мы увидели, что списки обновляются почти заново, то мы поняли, что норма закона работает против регистрации групп. И в числе изменений закона будет предусмотрено правило чисто технических правок, — заметила Ермошина и предложила зарегистрировать группу Бабарико.

О своем решении участвовать в выборах Виктор Бабарико заявил 12 мая. В тот же день он покинул пост председателя правления Белгазпромбанка, который занимал 20 лет, пишет TUT.by. В тот же день Бабарико объявил о сборе людей в свою инициативную группу, и за шесть дней в нее вошло более 10 тысяч человек, в финальные списки, которые подали в ЦИК, попали 9183 человека. Самому младшему члену инициативной группы экс-банкира 18 лет, самому старшему — 86. Больше всего людей в возрасте от 36−45 — их 33,6%. Стоит отметить, что группу Бабарико собирал через соцсети — нужно было лишь заполнить форму с указанием своих паспортных данных.

