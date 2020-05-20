Мотоциклист пострадал в результате столкновения с микроавтобусом в Витебском районе

19 мая неподалеку от Янович 54-летний водитель микроавтобуса «ГАЗ» при обгоне совершил наезд на мотоцикл. ДТП произошло, когда 54-летний мотоциклист на «Днепре» поворачивал налево на перекрестке. Об этом сообщили в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.

В результате аварии водитель мотоцикла получил травмы и его пришлось госпитализировать в Витебскую областную клиническую больницу, об этом сообщили в областной ГАИ.