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Гомельская епархия отсудила икону у 87-летней сельчанки

Криминал
Опубликовано

19 мая Добрушский районный суд Гомельской области вынес итоговое решение по уголовному делу о краже чудотворной иконы из церкви в деревне Дубровка, которая произошла в сентябре 2019 года. Вор был приговорен к трем годам заключения. Однако суд отказал потерпевшей в праве владения украденной у нее иконой. Теперь иконой завладела Гомельская епархия Белорусской православной церкви.

Гомельская епархия отсудила икону у 87-летней сельчанки
Икона «Скоропослушница». Фото МВД

Ранее икона принадлежала 87-летней женщине Анне Дробышевой, которая принесла ее в церковь деревни Дубровка для того, чтобы верующие могли ей поклониться, сообщает «Радыё Свабода». Это подтвердили прихожане.Однако иконокрады взяли трофей.

Икона, написанная в 1901 году, принадлежала Дробышевой, она унаследовала ее от матери. Местные жители приходили молиться к иконе, они считали ее чудотворной. По просьбе местных жителей Анна Даниловна принесла икону в новую церковь в деревне, чтобы молиться на богослужениях и в праздничные дни.

Гомельская епархия отсудила икону у 87-летней сельчанки

Когда в Добруше начался суд из-за кражи иконы, возник вопрос, кому она принадлежит. Следствие признало Анну Даниловну потерпевшей. Жители деревни, которые пришли в суд в качестве свидетелей, заявили, что «Скоропослушница» действительно принадлежала 87-летней жительнице деревни.

Гомельская епархия настаивала на том, чтобы чудотворная икона была передана епархии, а не деревенской церкви или Анне Даниловне.

Жители села единодушно высказались за возвращение иконы в свою церковь, написали ряд обращений в суд. Анна Даниловна и ее родственники утверждали, что позаботятся, чтобы икона вернулась в деревню — в церковь.

Но суд принял сторону БПЦ и постановил, что икона является собственностью православной церкви, которая и будет решать судьбу иконы. Суд также исключил Анну Даниловну и ее законного представителя — внука Валерия — из числа пострадавших. У них повторно «увели» икону. Бенефициаром стала Гомельская епархия Белорусской православной церкви, которая теперь стала обладателем ценного предмета, украденного у 87-летней бабушки.

Внук говорит, что обжалует решение суда: «Потому что следствие признало бабушку жертвой!»

Суд объяснил, что внук может подать гражданский иск, чтобы попытаться доказать в отдельном судебном процессе, что икона принадлежала Анне Даниловне.

«Моя бабушка и жители деревни отрицательно восприняли решение суда. Они сказали, что будут продолжать бороться за святыню и за ее возвращение в Дубровку», — сказал Валерий, внук Анны Даниловны.

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    Оля

    Кто к властям поближе,-тот всегда и прав и грабить можно безбожно…..

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