Жителя Новолукомля, похитившего микроавтобус задерживали со стрельбой. Его осудили на 5 лет

Прокуратура Бреста поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя г.Новолукомля, которому инкриминирована кража микроавтобуса, совершенная повторно и в крупном размере.

Как установлено, 17 марта 2020 года, около часа ночи, ранее неоднократно судимый за хищения автомобилей 50-летний В. путем подбора ключа открыл дверь Volkswagen Transporter, который стоял на одной из неохраняемых стоянок по пр.Партизанскому в Бресте. Ключом от замка зажигания, обнаруженным в салоне автомобиля, В. запустил двигатель транспортного средства и направился на нем в Новолукомль.

Ранее, в ночь с 13 на 14 марта 2020 года, обвиняемый с дворовых территорий микрорайона Восток в Бресте пытался похитить иные автомобили, припаркованные на неохраняемых автомобильных стоянках. Однако удалось открыть лишь Volkswagen Transporter, которым он впоследствии противоправно завладел.

Чтобы невозможно было быстро идентифицировать автомобиль при движении по дорогам, В. заменил регистрационные знаки микроавтобуса на снятые со стоявшего неподалеку легкового Mercedes.

После обращения потерпевшего в органы внутренних дел и сообщения об установленном в Volkswagen Transporter GPS-датчике в милиции оперативно выяснили актуальное местонахождение похищенного транспортного средства в Логойском районе Минской области.

Работники управления ГАИ, оперативные сотрудники УВД Минского облисполкома и участковый инспектор Логойского РОВД после получения информации о том, что Volkswagen Transporter замечен на 41 километре трассы Минск – Витебск – граница Российской Федерации, начали его преследование. На их требования остановить транспортное средство В. не отреагировал, увеличил скорость, грубо нарушид ряд положений ПДД. После неоднократных предупреждений о применении оружия последовало несколько предупредительных выстрелов в воздух, затем – по автомобилю. В итоге обвиняемого задержали на 91 километре названной трассы после попытки скрыться в лесу.

В судебном заседании В. не признал свою вину в хищении автомобиля и имущества, находившегося в нем. Пояснил, что микроавтобус ему был нужен лишь для того, чтобы добраться до Новолукомля.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств, неоднократной судимости В. за аналогичные преступления в прошлом, его нежелания вести законопослушный образ жизни суд Московского района г.Бреста признал В. виновным в краже. На основании ч.3 ст.205 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима, а также штраф в размере 100 базовых величин (2,7 тыс. рублей).

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.