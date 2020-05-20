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Витебскому облисполкому выделят до 28 миллионов для погашения долгов агропрома

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Витебская область получит деньги для погашения задолженности агропрома. Это опубликовано в Указе «О реструктуризации задолженности» от 14 мая 2020 года.

В указе говорится о том, что четырем облисполкомам для реструктуризации аграрных долгов выделят до 557 миллионов рублей:

Витебскому облисполкому — не более 28 миллионов;

Гомельскому — не более 52 миллионов;

Минскому — не более 228 миллионов;

Могилевскому — не более 249 миллионов.

Ранее руководство страны потребовало вернут 3 млрд рублей долгов, накопленных аграрно-промышленным комплексом Витебской области. Теперь президентом принято решение увеличить долг региона.

Напомним, Александр Лукашенко посещал Витебский район на прошлой неделе. В результате инспекции он обнаружил позитивные изменения в ведении хозяйства витебскими аграриями. Он с сыном Николаем приехал чтобы оценить, насколько эффективно работают интеграционные объединения АПК Витебской области. Гости были впечатлены увиденным.

Отметим, что в настоящий момент белорусское правительство делает попытки привлечь кредиты от иностранных государств и финансовых организаций. Однако прогнозов на этот счет пока нет. Поэтому рассматривается вариант заимствований денег у белорусского населения. Банковская система переживает тяжелый кризис. Прекращена выдача кредитов на жилье и приобретение автомобилей.

Лукашенко потребовал вернуть долги на Br3 млрд, накопленные предприятиями АПК Витебской области

 

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