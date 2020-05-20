Школьные лагеря на Витебщине примут 25 тыс человек. Когда они заработают?

Совсем немного времени осталось до начала самой долгожданной поры для всех школьников — летних каникул. А чтобы как можно больше ребят смогли провести это время интересно и с пользой, на Витебщине полным ходом идет подготовка к летнему сезону.

Особое внимание при организации оздоровления детей будет уделено созданию безопас­ных усло­­вий пребывания, организации досуга, здорового и сбалансированного питания и, конечно, с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации будет усилен контроль за соблюдением санитарно-­гигиенических требований.

Уже 1 июня для желающих распахнут свои двери пришкольные лагеря дневного пребывания, с 15 июня начнут работу стационарные оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря. На данный момент ведется мониторинг наполняемости смен.

Однако уже сейчас понятно, что область готова предоставить возможность детского оздоровления всем желающим.

Принято решение Витебского облисполкома «Об организации оздоровления и занятости детей в оздо­ровительных (спортивно­-оздоровительных) лагерях в летний период 2020 года.

Плановые цифры набора в пришкольные лагеря дневного пребывания — более 25 тысяч школьников, в лагеря с круглосуточным пребыванием — 18 тысяч.

Кроме этого, одной из важных составляющих летней оздоровительной кампании по прежнему является трудовая занятость подростков.

С этой целью в области планируется организовать более 80 лагерей труда и отдыха. Оздоровиться, потрудиться и заработать здесь при желании смогут около 1400 учащихся. Школьники займутся благоустройством территории, ремонтными, сельскохозяйственными работами, уходом за лесопосадками, сбором ягод, пошивом сценических костюмов и постельного белья. Таким образом, ребята пополнят семейный бюджет, принесут пользу, но при этом не будут лишены возможностей незабываемого летнего отдыха, пишут «Витебские вести».

В 2020 году для подготовки стационарных лагерей к работе планируется выделить порядка 100 тысяч рублей государственных средств. Эту помощь получат 29 лагерей.

Кроме этого, 70 тысяч рублей из областного бюджета будут направлены представительству Витебское областное управление Республиканского центра по оздоровлению и санаторно­-курортному лечению населения на доплату за путевки в оздоровительные лагеря, расположенные на территории области. Она может производиться не более одного раза в год детям­-инвалидам, ребятам из многодетных семей, школьникам с особенностями психофизического развития, если их родители являются работниками бюджетных учреждений, финансируемых из областного бюджета, и другим социальным категориям.