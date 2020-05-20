﻿﻿ Караник: На пике мы иногда видели более 200 пневмоний в сутки, сейчас — до 20−30 случаев по Витебску | vkurier.by

Караник: На пике мы иногда видели более 200 пневмоний в сутки, сейчас — до 20−30 случаев по Витебску

Владимир Караник
Здоровье
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Министр здравоохранения Владимир Караник 19 мая посетил областную клиническую больницу в Витебске и дал оценку ситуации по заболеваниям пневмонией в регионе. Глава ведомства заявил, что пик эпидемии коронавируса пройден, сообщает телеканал «Витебск».

Несколько отделений Витебской областной клинической больницы перепрофилировали для лечения больных пневмониями. В течение недели учреждение вернется к обычному режиму работы, сообщил министр. Эпидемиологическая ситуация позволяет постепенно проводить здесь дезинфекцию.

— Если на пике мы иногда видели более 200 пневмоний в сутки, то сейчас — до 20−30 случаев по Витебску, что приближается к естественному фону. Думаю, в ближайшее время количество пневмоний будет уменьшаться, учитывая, что сезонные заболевания уходят, хоть и с некоторым опозданием — из-за теплой зимы и холодной весны. Но, судя по прогнозам, погода все-таки установится, и сезонные респираторные инфекции уйдут, — убежден министр здравоохранения Владимир Караник.

Министр отметил, что в последние три недели в регионе «мы видим устойчивое снижение заболеваемости как коронавирусной инфекцией, так и пневмониями».

— Но и на пике, и сейчас ситуация была и остается под контролем. У нас достаточный коечный фонд. И даже в самые напряженные дни использовалось около 50% коечного фонда, а количество задействованных аппаратов ИВЛ для оказания помощи пациентам с пневмониями никогда не превышало 15%, — отметил Владимир Караник.

По словам министра, скорее всего в ближайшее время лечить пациентов с пневмониями и коронавирусом в Витебске останется больница скорой медпомощи.

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Владимир Караник коронавирус Витебск пневмония
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