Министр здравоохранения Беларуси посетил Витебск, где изучил ситуацию с коронавирусом

В Витебске министр на месте изучил работу по возвращению больниц города к обычному режиму работы, в том числе посетил некоторые из них, передает БелТА.

По словам министра, ситуация в Витебске изначально развивалась по не благоприятному сценарию.

Теперь ситуация нормализовалась, убежден Владимир Караник.

«Мы считаем, что сложный этап уже пройден», — заявил министр.

Владимир Караник считает, что сезонные респираторные инфекции уйдут как только наступит потепление.

Напомним, что в Беларуси на 19 мая зарегистрированы 31 508 человек с положительным тестом на COVID-19.

Динамика прироста новых случаев COVID-19 удивляет своей стабильностью.