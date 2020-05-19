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Министр здравоохранения Беларуси посетил Витебск, где изучил ситуацию с коронавирусом

Владимир Караник. Фото БелТА
Коронавирус
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В Витебске министр на месте изучил работу по возвращению больниц города к обычному режиму работы, в том числе посетил некоторые из них, передает БелТА.

По словам министра, ситуация в Витебске изначально развивалась по не благоприятному сценарию.

Теперь ситуация нормализовалась, убежден Владимир Караник.

«Мы считаем, что сложный этап уже пройден», — заявил министр.

Владимир Караник считает, что сезонные респираторные инфекции уйдут как только наступит потепление.

Напомним, что в Беларуси на 19 мая зарегистрированы 31 508 человек с положительным тестом на COVID-19.

Динамика прироста новых случаев COVID-19 удивляет своей стабильностью.

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Витебск Витебская область Владимир Караник коронавирус Витебск
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