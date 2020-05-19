﻿﻿ В Верховном суде задержали семь сторонников Статкевича | vkurier.by

В Верховном суде задержали семь сторонников Статкевича

Власть
Опубликовано

Сегодня, 19 мая, в здании Верховного суда Республики Беларусь было задержано семь человек, которые пришли поддержать независимых кандидатов, которые намерены попробовать побороться за пост президента страны. Их инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты не были зарегистрированы по формальным причинам. Заготовленный сценарий власти реализуется, все идет по плану.

Среди задержанных член оргкомитета по созданию партии «Народная Грамада» Сергей Спарыш, «кандидаты протеста» Анжелика Железнякова, Тамара Потоцкая и Владимир Невмержицкий, активист Артем Бобок, сообщает правозащитный сайт spring96.org. Имена остальных задержанных правозащитники пока выясняют.

По информации правозащитников, люди в штатском «заходили в залы судебных заседаний, где в то время шло обжалование постановлений Центризбиркома о нерегистрации части инициативных групп, и выводили людей вниз к автобусу». Сотрудники милиции в форме в происходящее «никак не вмешивались».

По информации правозащитников, всех задержанных доставили в УВД Центрального района столицы.

15 мая Центризбирком отказал в регистрации инициативных групп ряда так называемых «кандидатов протеста» — сторонников Николая Статкевича. В частности, не были зарегистрированы группы Анжелики Железняковой, Вероники Мищенко, Александра Гречишникова, Антонины Вишняковой, Валентина Фролова, Ольги Николайчик, Виктории Хотенко, Игоря Клещука, пишут Naviny.

На заседании 19 мая Центризбирком отказал в регистрации инициативных групп еще 18 «кандидатов протеста» (Дмитрия Кудравца, Петра Карабанова, Николая Соляника, Тамары Потоцкой, Владимира Невмержицкого, Регины Беркус, Александра Якушкова, Елены Давыдовой, Александра Школьникова, Владимира Кийко, Юрия Новикова, Юрия Чудиновича, Сергея Статкевича, Виктора Шорца, Юрия Касача, Александра Абрамовича, Натальи Стрельченко и Алексея Зуевича).

ЦИК Беларуси зарегистрировал 5 инициативных групп из 55 заявленных

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

Витеблянку оштрафовали на 540 рублей за «кормление голубей»

Началось строительство нового жилого дома в Билево-3 в Витебске

Экс-мэру Браслава и его жене не дали закончить начатое. Суд вынес им приговоры

В Витебске появился обширный список запрещенных мест для проведения пикетов

В Беларуси выявлено 31508 случаев коронавируса — Минздрав

«Что, убежать и спрятаться дома у мамы?» Студенты Витебского медуниверситета о том, почему пошли подрабатывать в больницы

Полез рукой в трусы. Эпичная реакция игрока «Витебска» на желтую — видео

В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру — видео

В Беларуси зарегистрированы 30 572 человека с положительным тестом на COVID-19

беларусь выборы кандидаты
Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
ЦИК Беларуси зарегистрировал 5 инициативных групп из 55 заявленных
Центризбирком Беларуси зарегистрировал 5 инициативных
0180
В ЕАЭС нет единства. Путин давит на Лукашенко, требуя объединения
На единый тариф на транзит газа в рамках ЕАЭС пока
0155
В Витебске появился обширный список запрещенных мест для проведения пикетов
На основании статей 24, 61 и 65 Избирательного кодекса
0307
В день проведения выпускных балов в Витебске ограничат продажу спиртного
Продажа спиртных напитков будет ограничена в Витебске
0104
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)