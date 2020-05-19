В Верховном суде задержали семь сторонников Статкевича

Сегодня, 19 мая, в здании Верховного суда Республики Беларусь было задержано семь человек, которые пришли поддержать независимых кандидатов, которые намерены попробовать побороться за пост президента страны. Их инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты не были зарегистрированы по формальным причинам. Заготовленный сценарий власти реализуется, все идет по плану.

Среди задержанных член оргкомитета по созданию партии «Народная Грамада» Сергей Спарыш, «кандидаты протеста» Анжелика Железнякова, Тамара Потоцкая и Владимир Невмержицкий, активист Артем Бобок, сообщает правозащитный сайт spring96.org. Имена остальных задержанных правозащитники пока выясняют.

По информации правозащитников, люди в штатском «заходили в залы судебных заседаний, где в то время шло обжалование постановлений Центризбиркома о нерегистрации части инициативных групп, и выводили людей вниз к автобусу». Сотрудники милиции в форме в происходящее «никак не вмешивались».

По информации правозащитников, всех задержанных доставили в УВД Центрального района столицы.

15 мая Центризбирком отказал в регистрации инициативных групп ряда так называемых «кандидатов протеста» — сторонников Николая Статкевича. В частности, не были зарегистрированы группы Анжелики Железняковой, Вероники Мищенко, Александра Гречишникова, Антонины Вишняковой, Валентина Фролова, Ольги Николайчик, Виктории Хотенко, Игоря Клещука, пишут Naviny.

На заседании 19 мая Центризбирком отказал в регистрации инициативных групп еще 18 «кандидатов протеста» (Дмитрия Кудравца, Петра Карабанова, Николая Соляника, Тамары Потоцкой, Владимира Невмержицкого, Регины Беркус, Александра Якушкова, Елены Давыдовой, Александра Школьникова, Владимира Кийко, Юрия Новикова, Юрия Чудиновича, Сергея Статкевича, Виктора Шорца, Юрия Касача, Александра Абрамовича, Натальи Стрельченко и Алексея Зуевича).