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В ЕАЭС нет единства. Путин давит на Лукашенко, требуя объединения

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На единый тариф на транзит газа в рамках ЕАЭС пока что рассчитывать рано. Об этом глава Российской Федерации заявил во время саммита ЕАЭС, который проходил сегодня, 19 мая. Владимир Путин в видеообращении к коллегам заявил, что единый тариф может быть введен только на едином рынке, передает Еврорадио. На заседании обсуждается стратегия развития ЕАЭС до 2025 года.

Председательствовал на саммите Александр Лукашенко. Он предложил найти консенсус по ценообразованию на услуги по траспортированию газа на территории ЕАЭС. Страны-участницы много лет не могут договориться по этому вопросы.

За единый тариф выступают Беларусь и Армения.

Путин говорит, что Россия, Казахстан и Кыргызстан согласны определить подходы к ценообразованию на газ позже, когда будет обсуждаться формирование общего рынка газа. «Если позиции наших армянских и белорусских друзей останутся без изменений, то, наверное, было бы логично вообще исключить пункт по газу из проекта стратегии, чтобы одобрить ее сегодня», — предложил российский президент.

Обсуждение тарифов на транзит газа он предложил переложить на экспертов. Между тем, на недавнем заседании премьер-министров ЕАЭС было определено, что этот вопрос будет решаться на уровне руководителей государств.

Саммит ЕАЭС проходит под председательством Президента Беларуси

 

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