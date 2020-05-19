В Витебске растет число пожаров в строительных бытовках: рабочие забывают об элементарных правилах безопасности

В Витебске растет число пожаров в строительных бытовках: с начала года витебские спасатели выезжали на загорания подобных объектов 4 раза, в то время как за весь прошлый год – всего 1. В связи с этим работники Витебского городского отдела по ЧС выезжают на строительные площадки города с проверками соблюдения противопожарного режима. Рейд, в котором приняли участие инспектор надзора и профилактики ГОЧС Сергей Федоренко, а также корреспондент «Витьбичей», показал, что строители, стремясь выполнить работу более оперативно, часто забывают об элементарных правилах безопасности и личной ответственности.

На первом же объекте рейда – строительной площадке Полоцкого путепровода – инспектор ГОЧС заметил работника, который резал проволоку без средств личной защиты, а искры разлетались в разные стороны. Как выяснилось, он проводил огневые работы без документации, подтверждающей право на это, и при отсутствии первичных средств пожаротушения. В отношении виновного лица – работника филиала «Мостостроительное управление № 5» ОАО «Мостострой» – начат административный процесс, мужчине грозит штраф до 810 рублей. На этой же площадке четыре дня назад уже произошел пожар в бытовке предположительно по причине неосторожного обращения с огнем. Тогда же в ходе проверки выяснилось, что отсутствует специальное место для курения работников, которое по правилам должно быть оборудовано огнетушителем, урной с песком, лопатой или емкостью с водой. На момент проведения рейда это нарушение строители устранили, но так и не заменили использованные огнетушители, а в одной из бытовок по-прежнему не работал автономный пожарный извещатель.

– Батарейка стоит 6 рублей, а штраф – до 30 базовых величин, – заметил инспектор МЧС. – В апреле на одной из строительных площадок города сторож обнаружил пожар как раз благодаря срабатыванию пожарного извещателя.

Следующим объектом рейда стал строительный городок возле новой школы в микрорайоне Билево, один из самых крупных на сегодня в городе. И здесь спасатели выявили нарушения. В вагонах-бытовках ГП «Витебский ДСК» просрочены сроки перезарядки всех огнетушителей. Одного работника застали за курением в неустановленном месте, в отношении него начали административный процесс. Почему курил прямо возле бытовки, где принимал пищу в обеденный перерыв, несмотря на то, что на этой стройплощадке оборудовано специально отведенное для этого место? Пояснить курильщик не смог. Очевидно, причина в непонимании личной ответственности, передают Витьбичи.

Разведение костров для сжигания мусора и разогрева битума, эксплуатация в бытовках «самопальных» обогревателей – частые причины пожаров на стройплощадках. Электропроводку в вагончиках прокладывают наспех, «вскрутку», без изоляции и по горючему основанию, светильники устанавливают без плафонов, а в электрощитах вместо предохранителей используют «жучки», сообщают спасатели. Они не случайно рекомендуют применять для отопления приборы только заводского изготовления, в паспорте которых указана возможность использования без постоянного контроля. В феврале в вагоне-бытовке на стройплощадке завода по выпуску ветеринарных препаратов по улице 1-й Журжевской самодельную топившуюся металлическую печь («буржуйку») оставили без присмотра, за это время загорелись дрова, которые сушились на печи и рядом с ней, и произошел пожар. Такие случаи не редкость. Устройства с открытыми нагревательными элементами запрещено применять для сушки одежды и обуви, напоминают строителям работники МЧС.