В суд направлено дело о ДТП в Новополоцке, в котором серьезно пострадал 2-летний ребенок

Прокуратура направила в суд уголовное дело о ДТП в Новополоцке, в котором тяжелые травмы получил двухлетний ребенок. Об этом сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области.



Напомним, авария произошла 18 декабря 2019 года. Водитель Peugeot ехал по улице Блохина и в районе дома № 8Б сбил 25-летнюю женщину и 2-летнего ребенка, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок получил тяжкие телесные повреждения по признаку опасности для жизни, пишет TUT.by.

Следователи установили, что водитель выехал на переход на скорости 41,5 км/ч. Также выяснилось, что 51-летний мужчина находился в болезненном состоянии и под воздействием лекарственных средств, снижающих внимание и быстроту реакции, а его Peugeot был технически неисправен.

После проверки материалов дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласился с квалификацией действий водителя по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).