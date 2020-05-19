﻿﻿ В суд направлено дело о ДТП в Новополоцке, в котором серьезно пострадал 2-летний ребенок | vkurier.by

В суд направлено дело о ДТП в Новополоцке, в котором серьезно пострадал 2-летний ребенок

Фото: ГАИ
ДТП
Опубликовано

Прокуратура направила в суд уголовное дело о ДТП в Новополоцке, в котором тяжелые травмы получил двухлетний ребенок. Об этом сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области.

В суд направлено дело о ДТП в Новополоцке, в котором серьезно пострадал 2-летний ребенок
Фото: ГАИ

Напомним, авария произошла 18 декабря 2019 года. Водитель Peugeot ехал по улице Блохина и в районе дома № 8Б сбил 25-летнюю женщину и 2-летнего ребенка, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок получил тяжкие телесные повреждения по признаку опасности для жизни, пишет TUT.by.

Следователи установили, что водитель выехал на переход на скорости 41,5 км/ч. Также выяснилось, что 51-летний мужчина находился в болезненном состоянии и под воздействием лекарственных средств, снижающих внимание и быстроту реакции, а его Peugeot был технически неисправен.

После проверки материалов дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласился с квалификацией действий водителя по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

Витеблянку оштрафовали на 540 рублей за «кормление голубей»

Началось строительство нового жилого дома в Билево-3 в Витебске

Экс-мэру Браслава и его жене не дали закончить начатое. Суд вынес им приговоры

В Витебске появился обширный список запрещенных мест для проведения пикетов

В Беларуси выявлено 31508 случаев коронавируса — Минздрав

«Что, убежать и спрятаться дома у мамы?» Студенты Витебского медуниверситета о том, почему пошли подрабатывать в больницы

Полез рукой в трусы. Эпичная реакция игрока «Витебска» на желтую — видео

В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру — видео

В Беларуси зарегистрированы 30 572 человека с положительным тестом на COVID-19

Витебск Витебская область дтп
Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Экс-мэру Браслава и его жене не дали закончить начатое. Суд вынес им приговоры
Витебский областной суд 19 мая вынес приговор 42-летним
0179
ДТП в Витебске
152 ДТП произошло за минувшую неделю в Витебской области
За минувшую неделю на территории Витебской области
0132
Двое оршанцев с помощью экипажа поезда пытались похитить 140 литров солярки
9 мая в районе 6 часов утра семь канистр с дизельным
0292
В Витебске мошенница возвратила долг пенсионерке фальшивыми евро
В Витебске мошенница возвратила долг пенсионерке фальшивыми
0227
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)