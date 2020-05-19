Начальником Витебской городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды назначен Сергей Лазуко

Сергей Лазуко родился в 1983 году в Витебске. После окончания школы учился в Лужеснянском государственном аграрном колледже имени Ф. А. Сурганова, по окончании которого год работал главным агрономом в колхозе «Призыв» Витебского района.

В 2006 году Сергей Лазуко поступил в Витебский государственный университет имени П. М. Машерова на специальность «Биоэкология».

С 2003-го по 2018-й трудился в Витебском областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, пройдя путь от техника-агрометеоролога 1-й категории до заместителя начальника.

В 2018 году Сергей Александрович переехал в столицу и сменил сферу деятельности. Стал главным специалистом по организационной работе в объединенной отраслевой профсоюзной организации работников природопользования и геотехнологий «Белорусский профессиональный союз работников леса и природопользования».

Затем в 2019 году работал в Минском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Сначала на должности главного специалиста отдела конт­роля за охраной и использованием земель, недр, биоразнообразия, особо охраняемых природных территорий, а затем — заместителем начальника и начальником этого отдела.

До назначения на настоящую должность являлся директором ООО «Арнга», сообщает Витьбичи

Женат, воспитывает двоих детей.