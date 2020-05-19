Экс-мэру Браслава и его жене не дали закончить начатое. Суд вынес им приговоры

Витебский областной суд 19 мая вынес приговор 42-летним супругам — бывшему мэру Браслава Владимиру Драневскому и экс-начальнику отдела экономики местного райисполкома Елене Драневской, которых обвиняли в коррупции. Муж проведет в колонии усиленного режима 10 лет, жена в колонии общего режима — 4 года. Оба лишены права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на пять лет.



Владимир Драневский должен возместить материальный вред потерпевшим предприятиям и людям в сумме почти 37 тысяч рублей. В частности, Браславский райисполком должен получить 10,2 тысячи рублей, а предприятие «Браслав-коммунальник» — 5,4 тысячи рублей, пишет TUT.by.

Вместе с женой с них суд солидарно взыскал в пользу потерпевших 57,6 тысячи рублей. Одной из потерпевших Драневский должен компенсировать моральный вред —

2 тысячи рублей. В доход государства с бывшего мэра Браслава взыскано 24,3 тысячи рублей. У супругов конфисковали квартиру в Минске.

Владимир Драневский: «Сутками работал сам и заставлял работать других»

В своем последнем слове перед вынесением приговора Владимир Драневский заявил:

— Вместе со мной на скамье подсудимых находится моя супруга. Мнение о человеке и его поступках может складываться по-разному. На протяжении всего судебного разбирательства мы слышали лишь одно мнение [о нас]. Оно сформировано оперативными сотрудниками, подхвачено следствием и преподнесено вам, высокий суд, нашим уважаемым обвинением.

Но у всего этого есть и другая сторона. Я — нормальный человек, я — не преступник, всегда жил по-человечески: любил свою супругу, растил сыновей, заботился о родителях, работал. Где бы я ни работал, везде добивался успехов. Сутками работал сам и заставлял работать других. За период моей работы Браславский район впервые в истории попал на областную доску почета и два раза номинировался на республиканскую. Многое сделано, еще многое могло бы быть сделано. Но…

Елена Драневская: «Я люблю свое служение государству»

Елена Драневская обратила внимание суда на то, что уже не раз говорила о своей невиновности:

— Ранее я подробно излагала доводы отсутствия моей причастности по всем фактам обвинения. И эта позиция неизменна. Я не признаю того, чего не совершала, и не согласна с тем, в чем пытается очернить меня ряд свидетелей, тире потерпевших, которые сами же и совершали все эти противоправные деяния. В жизни у меня никогда не возникало повода стыдиться себя. Я всегда ответственно и с полной самоотдачей относилась к работе, никогда не искала легкого хлеба. Я люблю свою профессию и свое служение государству. За почти 15 лет работы на государственной службе в моем послужном списке не было никаких взысканий. Есть лишь благодарности и почетная грамота.

Елена Драневская рассказала, что ей непросто находиться в СИЗО:

— Почти 2 года я нахожусь под стражей — в условиях выживания. Почти 2 года физической и физиологической ограниченности, скованности, в окружении контингента, который за стенами СИЗО ведет асоциальный образ жизни и зачастую имеет психологические отклонения. Но я не роптала, старалась сохранить человеческое лицо, пыталась выжить и не сломаться. Характеристика из СИЗО лишь подтверждает все меры воздействия ко мне в целях унижения меня как человека, как женщины, как личности. Но мне, несмотря ни на что, не стыдно смотреть нашим детям и родителям в глаза. Я не совершала всего того, в чем меня обвиняют.

Елена Драневская попросила суд не оставлять их с мужем детей «сиротами при живых родителях».



Напомним, Владимира Драневского обвиняли по частям 1, 2, 3 ст. 430 (Получение взятки), ч. 3 ст. 426 (Превышение власти или служебных полномочий), ч. 1 ст. 209 (Мошенничество), ч. 5 ст. 16 (Соучастие в преступлении), ч. 2 ст. 431 (Дача взятки), частям 2, 3 ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ч. 2 ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем) УК.

Взятками Владимир Драневский якобы получил почти 28 тысяч евро, как сообщало ранее МВД.

По версии следствия, глава местной вертикали действовал при пособничестве своей жены — экс-начальника отдела экономики райисполкома.

Елену Драневскую обвиняли по ч. 6 ст. 16 (Соучастие в преступлении), ч. 3 ст. 426 (Превышение власти или служебных полномочий), ч. 2 ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) и ч. 2 ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем) УК.

Супругов задержали летом 2018 года, накануне празднования Дня независимости. Под стражей они уже почти 2 года.

Судебный процесс над супругами Драневскими шел более полугода — со 2 декабря 2019-го.

