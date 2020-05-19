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В Витебске появился обширный список запрещенных мест для проведения пикетов

Власть
Опубликовано

На основании статей 24, 61 и 65 Избирательного кодекса Республики Беларусь Витебский городской исполнительный комитет решил определить следующие места в городе Витебске, запрещенные для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь:

на территории площади Победы, организаций здравоохранения; на расстоянии менее 20 метров от зданий Витебского областного исполнительного комитета (ул. Гоголя, 6), Витебского горисполкома (ул. Ленина, 32, ул. Замковая, 4), администрации Октябрьского района города Витебска (ул. Смоленская, 9), администрации Железнодорожного района города Витебска (ул. Космонавтов, 3А), администрации Первомайского района города Витебска (ул. 1-я Пролетарская, 14), Витебского районного исполнительного комитета (ул. Советской Армии, 3), прокуратуры Витебской области (ул. Жесткова, 14А), прокуратуры города Витебска (ул. Ленина, 8В), прокуратуры Витебского района (просп. Черняховского, 34А), управления внутренних дел Витебского областного исполнительного комитета (просп. Фрунзе, 41А), отдела внутренних дел администрации Октябрьского района города Витебска (ул. Суворова, 30), отдела внутренних дел администрации Железнодорожного района города Витебска (ул. Димитрова, 7), отдела внутренних дел администрации Первомайского района города Витебска (просп. Строителей 3Б), отдела внутренних дел Витебского района (просп. Московский, 59), Витебского областного суда (ул. Шубина, 4), суда Октябрьского района города Витебска (ул. Правды, 34), суда Железнодорожного района города Витебска (ул. Буденного, 5), суда Первомайского района города Витебска (ул. Горбачевского, 26), суда Витебского района (ул. Правды, 34), управления Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по Витебской области (ул. Советская, 18), пишут «Витьбичи».

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